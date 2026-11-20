Am schwersten fällt Alexandro allerdings nicht der Gedanke an die nächste Untersuchung oder den nächsten Krankenhausaufenthalt. Es sind jene Momente, in denen er für seine beiden fünfjährigen Söhne nicht so da sein kann, wie er es gerne möchte.

Am schwersten fällt Alexandro allerdings nicht der Gedanke an die nächste Untersuchung oder den nächsten Krankenhausaufenthalt. Es sind jene Momente, in denen er für seine beiden fünfjährigen Söhne nicht so da sein kann, wie er es gerne möchte.

Auf einem Foto läuft Alexandro Bernsteiner mit seinen beiden Söhnen durch einen Park. Die drei halten sich an den Händen, die Buben lachen. Andere Aufnahmen zeigen den 32-jährigen Steirer im Krankenhaus oder erschöpft auf dem Badezimmerboden. Es sind unterschiedliche Seiten seines Lebens, die für ihn eng zusammengehören. Alexandro leidet an Morbus Crohn, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, die seinen Alltag erheblich einschränkt. Mit einem Video über seine Krankheit hat er nach eigenen Angaben bereits mehr als 715.000 Aufrufe auf TikTok und Instagram erreicht. Im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten erzählt er nun, wie stark ihn die Erkrankung belastet, weshalb ihm die Situation mit seinen Kindern besonders zusetzt und warum er gegen einen Bescheid der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) vor Gericht zieht.

©Privat Alexandro leidet an Morbus Crohn, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, die seinen Alltag erheblich einschränkt.

„Man funktioniert oft nur noch unter Schmerzen“

Alexandro kennt gesundheitliche Beschwerden bereits seit seiner Kindheit. Doch lange sei keine eindeutige Ursache gefunden worden. Seine Symptome seien immer wieder als Reizdarm eingeordnet worden, erzählt er. Anfang 2024 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand deutlich. Zu den Beschwerden kamen Blut im Stuhl, Übelkeit, Erbrechen und massive Durchfälle. In besonders schweren Phasen habe er täglich zehn bis zwanzig Toilettengänge gehabt, berichtet der Steirer. Zeitweise seien es sogar bis zu 60 innerhalb von zwei Tagen gewesen. Im Juni 2025 erhielt er schließlich die Diagnose Morbus Crohn. Diese ist auch in den medizinischen Unterlagen dokumentiert, die Alexandro 5 Minuten zur Verfügung gestellt hat. Seither bestimmen Behandlungen und Untersuchungen einen großen Teil seines Lebens. Nach eigenen Angaben musste er heuer bereits viermal stationär ins Krankenhaus, insgesamt 24 Tage lang. Besonders belastend seien die Schmerzen und die ständige Ungewissheit, wann sich die Erkrankung wieder verschlechtert. Dazu komme eine ausgeprägte Erschöpfung, die selbst alltägliche Tätigkeiten schwierig mache.

©Privat Die Buben brauchen im Alltag viel Unterstützung.

„Unerträgliche Schmerzen“

„Was niemand sieht: ständige, teils unerträgliche Bauch- und Rektalschmerzen, starke Migräneanfälle, unkontrollierbare Durchfälle, die meinen gesamten Tagesablauf bestimmen, und eine bleierne Erschöpfung“, schildert Alexandro gegenüber 5 Minuten. Um die Schmerzen bewältigen zu können, benötigt er nach eigenen Angaben regelmäßig starke Schmerzmittel. Auch die psychische Belastung sei enorm. Besonders das Gefühl, mit seinen Beschwerden nicht immer ernst genommen zu werden, mache ihm zu schaffen.

©Privat Um die Schmerzen bewältigen zu können, benötigt er nach eigenen Angaben regelmäßig starke Schmerzmittel.

„Es zerreißt mir das Herz“: Seine beiden Söhne brauchen ihn

Am schwersten fällt Alexandro allerdings nicht der Gedanke an die nächste Untersuchung oder den nächsten Krankenhausaufenthalt. Es sind jene Momente, in denen er für seine beiden fünfjährigen Söhne nicht so da sein kann, wie er es gerne möchte. Die Buben brauchen im Alltag viel Unterstützung. Für ihren Vater bedeutet das, auch an Tagen mit starken Schmerzen möglichst präsent zu sein. „Es zerreißt mir das Herz, wenn ich wegen eines Schubs, der Schmerzen oder eines stationären Aufenthalts wieder einmal ausfalle oder nicht so mit ihnen toben und da sein kann, wie es ein Papa gerne möchte“, sagt er. Dabei versuche er, seine Grenzen so gut wie möglich zu überwinden. „Man funktioniert oft nur noch unter Schmerzen, weil die Kinder einen brauchen.“ Wie schwierig das sein kann, zeigen auch seine Fotos. Während Alexandro auf manchen Bildern mit seinen Kindern lacht, dokumentieren andere die belastenden Seiten seiner Erkrankung: Krankenhausaufenthalte, Infusionen und Momente, in denen ihm kaum noch Kraft bleibt.

©Privat „Es zerreißt mir das Herz, wenn ich wegen eines Schubs, der Schmerzen oder eines stationären Aufenthalts wieder einmal ausfalle.“

Video aus Verzweiflung erreicht Hunderttausende

Lange habe Alexandro versucht, mit seinen Beschwerden zurechtzukommen. Schließlich entschied er sich, ein Video über seinen Alltag mit Morbus Crohn zu veröffentlichen. Darin wollte er nichts beschönigen. Er wollte zeigen, was hinter verschlossenen Türen passiert, wenn die Schmerzen überhandnehmen und die Kräfte nachlassen. „Ich habe das Video aus purer Verzweiflung und ohne jede Beschönigung aufgenommen“, erzählt er gegenüber 5 Minuten. Die Resonanz habe ihn überrascht. Nach seinen Angaben wurde der Clip auf TikTok und Instagram zusammen bereits mehr als 715.000-mal aufgerufen. Zahlreiche Menschen hätten ihm daraufhin ihre eigenen Erfahrungen mit chronischen Erkrankungen und schwierigen Behördenverfahren geschildert. Vor allem die Nachrichten anderer Betroffener seien für ihn wichtig geworden. „Zu merken, dass ich mit diesem Schmerz nicht allein bin, gibt mir enorm viel Kraft.“ Mit der Veröffentlichung möchte Alexandro nicht nur auf seine persönliche Situation aufmerksam machen. Ihm geht es auch darum, dass chronische Erkrankungen ernster genommen werden, selbst wenn die Beschwerden von außen nicht sichtbar sind.

PVA lehnt Antrag ab: Jetzt geht Alexandro vor Gericht

Neben den gesundheitlichen Problemen beschäftigt Alexandro ein weiterer Konflikt. Er hatte bei der Pensionsversicherungsanstalt eine Berufsunfähigkeitspension beantragt. Doch die PVA lehnte seinen Antrag ab. Der entsprechende Bescheid vom 4. Februar 2026 liegt 5 Minuten vor. Darin wird die Diagnose Morbus Crohn ausdrücklich angeführt. Die ärztliche Begutachtung kam jedoch zu dem Ergebnis, dass weder eine dauerhafte Berufsunfähigkeit noch eine vorübergehende Berufsunfähigkeit im Ausmaß von mindestens sechs Monaten vorliege. Deshalb wurden auch Ansprüche auf Rehabilitationsgeld sowie medizinische und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen dieses Verfahrens verneint. Die PVA begründet ihre Entscheidung unter anderem damit, dass Alexandro trotz seines Gesundheitszustandes weiterhin bestimmte Tätigkeiten ausüben könne. Für den 32-Jährigen ist diese Einschätzung schwer nachvollziehbar. Er verweist auf seine regelmäßigen Krankenhausaufenthalte, die starken Schmerzen und die erheblichen Einschränkungen seines Alltags. Alexandro hat sich deshalb entschieden, rechtlich gegen den Bescheid vorzugehen. Nach seinen Angaben ist für den 15. Dezember eine Verhandlung am Landesgericht Graz als Arbeits- und Sozialgericht vorgesehen. Er möchte erreichen, dass seine gesundheitliche Situation erneut und umfassend beurteilt wird. „Ich kämpfe um meine Existenzsicherung und darum, mich endlich auf meine Genesung und meine Kinder konzentrieren zu können“, erklärt er. Ob die Voraussetzungen für die beantragten Leistungen rechtlich erfüllt sind, ist Gegenstand des Verfahrens. Eine gerichtliche Entscheidung liegt noch nicht vor.