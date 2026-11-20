Die Steiermark will den Schutz und die Unterstützung von Gewaltbetroffenen weiter ausbauen. Bei einer Sitzung des Gewaltschutzbeirats wurden neue Projekte vorgestellt.

Bei einer Sitzung des steirischen Gewaltschutzbeirats am 18. November standen neue Maßnahmen zur Unterstützung von Gewaltbetroffenen im Mittelpunkt. Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) tauschten sich dazu mit Fachleuten und Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Einrichtungen aus.

Neue Hilfsangebote geplant

Mit dem Pilotprojekt „CHECK-IN“ der Frauenhäuser Steiermark sollen Menschen erreicht werden, die bisher keine Opferschutzangebote genutzt haben. Das Land unterstützt das Projekt mit 73.000 Euro. Vorgesehen sind unter anderem anonyme digitale Kontaktmöglichkeiten und professionelle Begleitung. Zudem wird die telemedizinische Gewaltambulanz „Forensic PETRA“ mit 640.000 Euro gefördert. Sie soll künftig die Dokumentation und Sicherung von Gewaltspuren außerhalb von Graz ermöglichen. Ein erster Einsatz ist Anfang 2027 in Leoben geplant.

Unterstützung langfristig sichern

Mit der Kampagne „Wir sind für dich da“ sollen bestehende Hilfsangebote bei sexualisierter Gewalt bekannter gemacht werden. Auch die langfristige Finanzierung von Schutzeinrichtungen war Thema der Sitzung. Der Gewaltschutzbeirat soll weiterhin den Austausch zwischen Politik, Behörden und Fachorganisationen fördern.