Die Steiermark erlebt am Samstag zwei Wetterwelten: Während in der Obersteiermark Schnee und Regen durchziehen und im Mur- und Mürztal Glätte droht, zeigt sich im Südosten oft die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 12 Grad.

Wer am Samstag, dem 21. November, in der Steiermark unterwegs ist, bekommt laut GeoSphere Austria je nach Region völlig unterschiedliches Wetter zu spüren. Während in Teilen der Obersteiermark eine Kaltfront für Regen, Schneeschauer und möglicherweise glatte Straßen sorgt, stehen die Chancen auf Sonnenschein im Südosten deutlich besser. Dort wird es mit bis zu 12 Grad auch am wärmsten. Besonders in den frühen Morgenstunden ist im Norden allerdings Vorsicht geboten.

Gefrierender Regen im Mur- und Mürztal möglich

Die Kaltfront macht sich vor allem in der Obersteiermark bemerkbar. Bis zum mittleren Vormittag ziehen dort Regen- und Schneeschauer durch. Im Mur- und Mürztal könnte es stellenweise sogar gefrierenden Regen geben. Dieser kann auf kalten Straßen und Gehwegen eine gefährliche Eisschicht bilden. Wer früh mit dem Auto unterwegs ist, sollte deshalb besonders aufmerksam fahren. Im weiteren Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach und die Wolken lockern zunehmend auf. Eine Ausnahme könnte der Bezirk Liezen bilden, wo es länger bewölkt und trüb bleiben kann.

Hier scheint am Samstag die Sonne

Ganz anders präsentiert sich das Wetter im Südosten der Steiermark. Dort sorgt Nordföhn dafür, dass sich die Sonne bereits früh durchsetzen kann. Laut Prognose überwiegt der Sonnenschein sogar den gesamten Tag. Auch die Temperaturen zeigen deutliche Unterschiede. Nach einem frostigen Start mit minus 2 bis plus 3 Grad steigen die Werte am Nachmittag auf 4 bis 12 Grad. Die höchsten Temperaturen werden im Südosten erwartet.

Auf den Bergen wird es kälter und windig

Weniger freundlich sind die Aussichten für höhere Lagen. Dort bringt der Nordwestwind kältere Luftmassen mit sich. Während der Wind in den Niederungen meist mäßig weht, kann er auf den Bergen deutlich stärker ausfallen.