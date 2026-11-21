Am Freitagnachmittag kam es in Riegersburg in der Südoststeiermark zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Fußgängerin wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Am Freitag, dem 20. November 2026, ereignete sich gegen 16 Uhr im Ortsgebiet von Riegersburg im Bezirk Südoststeiermark ein Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Fußgängerin wollte die Fahrbahn überqueren, als sie von einem Wagen erfasst wurde. Ersten Erhebungen zufolge dürfte die 55-jährige Lenkerin beim Verlassen eines Parkplatzes die Fußgängerin übersehen haben. In weiterer Folge kam es zur Kollision. Die 61-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurde in das LKH Feldbach gebracht. Die 55-jährige Autofahrerin war nicht alkoholisiert, heißt es von der Polizei.