Altaussee gilt als idyllischer Rückzugsort, doch gerade im Sommer wird es rund um den See oft turbulent. Eine Familie erzählt im Interview mit 5 Minuten, wie der Tourismus ihren Alltag verändert und wo für sie die Grenzen liegen.

Hallstatt, Altaussee, Bad Gastein und Co. – es sind Orte, die gerade wegen ihrer Unberührtheit, ihrer Natur, ihrer Authentizität und vor allem ihrer Ruhe geschätzt werden. Sie verkörpern eigentlich das Gegenteil von Kommerz, Trubel und Massentourismus – und werden dennoch zunehmend selbst zu dessen Ziel. Ihre Beliebtheit lockt immer mehr Gäste an, die die besonderen Plätze vor allem in der Hauptsaison regelrecht für sich einnehmen. Damit stellt sich die Frage: Wie viel Echtheit bleibt einem Ort, wenn er immer stärker zum touristischen Anziehungspunkt wird? Das Spannungsfeld zwischen der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus und dem Erhalt der ursprünglichen Atmosphäre und Lebensqualität beschäftigt viele Gemeinden und ist immer wieder Gegenstand von Debatten. Wie sich das unmittelbar vor der eigenen Haustür anfühlen kann, zeigt ein Beispiel aus der steirischen Gemeinde Altaussee.

Leben, wo andere Urlaub machen

Wie sich das Leben in einer solchen Tourismusregion gestaltet, wissen Hans* und Maria* aus eigener Erfahrung. Hans lebt bereits seit seiner Geburt vor 54 Jahren in Altaussee. Gemeinsam mit seiner Frau Maria und zwei Kindern wohnt er in einem Haus in Fischerndorf beim Altauseer See – und das bereits in fünfter Generation. Nur wenige Meter trennt das Zuhause vom Wasser. Die Lage bringt zweifellos besondere Vorzüge mit sich. „Zu jeder Jahres- und Tageszeit baden zu gehen“, schätzten die Familienmitglieder besonders. Auch, dass es keine direkte Straße am Haus gibt und somit kein unmittelbarer Verkehr herrscht, wird als großer Vorteil genannt. Allerdings verläuft die Promenade unmittelbar zwischen Haus und See. Zu bestimmten Zeiten herrscht dort entsprechend reger Betrieb.

©5 Minuten Leben, wo andere Urlaub machen: ©Street View Der Altausseer See lockt zahlreiche Touristen an.

Parkplatzsuche und Verkehr belasten den Alltag

Den Tourismus bekommen Hans und Maria vor allem auf der schmalen Fischerndorf Straße zu spüren, die in Richtung Kirche und See führt. Trotz vorhandenem Parkleitsystem suchen viele Gäste nach Parkplätzen und beachten die entsprechenden Hinweise laut den Anrainern nicht ausreichend. Das führt auch für die Familie zu schwierigen Situationen. Besonders mit einem Anhänger ist es schwierig, zum eigenen Haus zu gelangen. Weil entlang der Straße einspurig geparkt werden darf, kommt es immer wieder zu Engpässen. Parkplatzsuchende oder Menschen, die mit dem Auto durch den Ort fahren, nehmen den Anrainern dabei häufig den Vorrang.

Touristen spähten sogar ins Wohnzimmer

Auch die Privatsphäre bleibt nicht immer gewahrt. Bevor die Familie einen Zaun und ein Tor zur Promenade errichtete, waren manche Besucher besonders neugierig. „Die Leute gingen teilweise zum Wohnzimmerfenster und spähten herein“, erzählt das Paar aus Altaussee im Gespräch mit 5 Minuten. Sogar beim Nachmittagskaffee vor dem Haus kam es vor, dass Touristen fragten, ob sie hier Kaffee bekommen oder die Toilette benutzen können. Ein weiteres Ärgernis sind nicht angeleinte Hunde. „Gefühlt führen viele Tagestouristen ihre Vierbeiner gerne bei uns im Ort und um den See aus und führen diese teilweise trotz Aufforderung ohne Leine. Und die Hunde hinterlassen auch des Öfteren deren Geschäft in unserem Garten oder jagen die eingezäunten Hühner“, berichten die Anrainer.

Mehr Besucher seit der Neueröffnung der Seewiese

Eine Zunahme des Besucheraufkommens nehmen Hans und Maria insbesondere seit der Neueröffnung der Seewiese wahr, die zuvor dem Unternehmer Dietrich Mateschitz gehörte. Viele Menschen kommen, um sich das Areal anzusehen. Während des Corona-Lockdowns war es zwar etwas ruhiger, danach nahm der Andrang aus Sicht der Familie aber wieder deutlich zu. Auch die internationale und prominente Gästeschicht macht sich bemerkbar. Durch Beiträge in sozialen Medien erhält Altaussee zusätzliche Aufmerksamkeit. Teilweise entsteht dadurch bei den Anrainern der Eindruck, dass der Ort dort wie ein Museum präsentiert wird. „Wir haben das Gefühl, dass die Gäste die Umgebung gar nicht so schätzen, da viele mit Freisprechfunktion lautstark in diversen Sprachen um den See telefonieren und die Ruhe dadurch stören“, berichtet die steirische Familie von ihren Erfahrungen.

©5 Minuten Durch Neueröffnungen und Beträge in den sozialen Medien… ©5 Minuten …werden immer mehr Personen auf die Naturidylle Altaussee aufmerksam.

Ruhe findet die Familie vor allem in der Zwischensaison

Die ursprüngliche Atmosphäre Altaussees ist durchaus noch vorhanden, allerdings nicht überall und zu jeder Zeit. „Ruhe gibt es in der Zwischensaison und auf gewissen Plätzen“, beschreiben Hans und Maria die Situation. Die Familie sucht gezielt weniger frequentierte Wege und Orte auf, die noch nicht von vielen Besuchern entdeckt wurden. Rund um den See und auf der Hauptstraße verändert der Tourismus die Atmosphäre jedoch deutlich, so die Einschätzung der Anrainer. Besonders groß ist der Andrang im Sommer, an langen Wochenenden und an Feiertagen bei Schönwetter. Auch Veranstaltungen wie das Altausseer Kirtag-Bierzelt bekommen Hans und Maria als direkte Anrainer stark mit. Ähnlich ist es bei Hochzeiten in Lokalen am See oder in der Umgebung. Musik und Feierlärm sind teilweise bis weit nach Mitternacht zu hören. „Den Lärm muss man hinnehmen“, schildern Hans und Maria. Auch Anzeigen bei der Polizei ändern daran aus ihrer Sicht wenig.

Zweitwohnsitze und steigende Preise

Das Zusammenleben zwischen Einheimischen, Zweitwohnbesitzern und Urlaubsgästen funktioniert grundsätzlich meist gut. „Da viele vom Tourismus leben, funktioniert dies meist sehr gut“, erklären Hans und Maria gegenüber 5 Minuten. Gleichzeitig hätten sich die Menschen und ihre Bedürfnisse verändert. Kritischer sieht das Paar die Auswirkungen von Zweitwohnsitzen auf die örtliche Wirtschaft und die Preisentwicklung. Zwar stärken Zweitwohnbesitzer die Betriebe vor Ort, „meistens während deren Bau- und Umbauphasen“. Wenn sie ihre Wochenenden oder Urlaube in Altaussee verbringen, nehmen sie ihre Lebensmittel allerdings häufig schon auf dem Weg zum Zweitwohnsitz mit. Auch die Preisentwicklung beschäftigt die langjährigen Anrainer: „Durch Zweitwohnbesitzer sind die Preise so gestiegen, auf dies aber die Einheimischen keinen Einfluss haben.“ Einen möglichen Ansatz sehen die beiden bei der Parkplatzsituation. „Man könnte die Parkplatzsituation so schaffen, dass weniger im Ort parken können“, lautet der Vorschlag. Dadurch sollen Besucher eher einen längeren Aufenthalt mit Unterkunft planen, anstatt Altaussee nur für einen kurzen Ausflug anzusteuern.

Auch andere Urlaubsorte kämpfen mit den Folgen

Dass Altaussee mit diesen Herausforderungen nicht allein ist, zeigen Beispiele aus anderen österreichischen Urlaubsorten. Wie 5 Minuten zuletzt berichtete, schilderten Bewohner aus Hallstatt, Mondsee und Wien in der ORF-Sendung „Am Schauplatz“ ihre Erfahrungen mit dem hohen Besucheraufkommen. In Hallstatt sorgen die zahlreichen Gäste für volle Gassen und erschweren den Alltag der Bewohner. In Mondsee zieht die Filmkulisse von „The Sound of Music“ internationale Besucher an. Und auch rund um das Hundertwasserhaus in Wien fühlen sich Bewohner durch fotografierende Touristen vor ihren Fenstern in ihrer Privatsphäre eingeschränkt. Die Beispiele zeigen, dass der Spagat zwischen touristischer Attraktivität und Lebensqualität die unterschiedlichsten Orte beschäftigt. Denn während Gäste für einige Tage die besondere Atmosphäre genießen, ist sie für die Einheimischen Teil ihres täglichen Lebens.

*Namen wurden von der Redaktion geändert.