Starker Regen und Dunkelheit sorgten am Donnerstagabend auf der Stainzer Kreuzung für schwierige Fahrbedingungen. Eine Frau wurde von einem entgegenkommenden Auto geblendet und landete beim Ausweichmanöver im Straßengraben.

Am Donnerstag, dem 19. November 2026, kam es gegen 17 Uhr auf der Stainzer Kreuzung im steirischen Bezirk Deutschlandsberg zu einem Verkehrsunfall. Wie die Freiwillige Feuerwehr Preding berichtet, war eine Lenkerin bei starkem Regen und Dunkelheit unterwegs, als sie von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet wurde. Um eine mögliche Gefahrensituation zu vermeiden, wollte die Frau ausweichen. Dabei kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Feuerwehr barg Fahrzeug mit Seilwinde

Die Pensionistin hatte Glück im Unglück: Sie blieb unverletzt und konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Ersthelfer alarmierten die Einsatzkräfte und kümmerten sich um die Frau. Die FF Preding rückte mit zehn Mitgliedern und drei Fahrzeugen aus. Zunächst sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle und regelten den starken Nachmittagsverkehr an allen drei Zufahrten zur Kreuzung. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße außerdem wiederholt kurzzeitig gesperrt werden. Mithilfe einer Seilwinde am Rüstfahrzeug konnte der Wagen rasch aus dem Graben gezogen und anschließend gesichert neben der Straße abgestellt werden.

©FF Preding Die Feuerwehr musste… ©FF Preding …das Fahrzeug bergen.

Wagen vorwiegend unbeschädigt

Das Fahrzeug blieb laut Feuerwehr weitgehend unbeschädigt. Auch die Polizei war vor Ort und führte Erhebungen zum Unfallhergang durch. Nach rund 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte die Straße wieder vollständig für den Verkehr freigeben und ins Rüsthaus zurückkehren.