Beim Macau-GP endeten die Podiumshoffnungen des steirischen Motorrad-Rennfahrers Julian Trummer nach einem Sturz in der ersten Runde. Der Racer blieb weitgehend unverletzt und meldete sich danach auf Instagram.

Mit großen Ambitionen war Julian Trummer beim Macau Motorcycle Grand Prix an den Start gegangen. Nach einem starken Qualifying, bei dem er sich den dritten Startplatz sichern konnte, hoffte der Steirer auf eine Spitzenplatzierung. Doch bereits in der ersten Runde endete das Rennen für ihn abrupt. Auf dem Guia Circuit, der durch die engen Straßenschluchten der chinesischen Sonderverwaltungsregion führt, verlor Trummer in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen die Leitplanken. Das Rennen wurde daraufhin unterbrochen.

„Nur ein paar Prellungen“

Wie es zu dem Sturz kam, schilderte Trummer anschließend selbst auf Instagram. Er habe in der ersten Runde außergewöhnlich viel Grip gehabt und deshalb seine Bremspunkte und Linien etwas anpassen müssen. Beim Herausbeschleunigen aus Kurve 18 nahm er schließlich zu viel Geschwindigkeit mit in Kurve 19. Er kam etwas zu weit nach außen, ehe ihm auf einem staubigen Streckenabschnitt das Hinterrad wegrutschte. „Ein kleiner Fehler meinerseits, der leider sowohl dem Team als auch mir das Rennen und die Hoffnung auf einen Podiumsplatz gekostet hat“, erklärte der Steirer. Er sei überzeugt gewesen, dass die Geschwindigkeit für eine Podiumsplatzierung gereicht hätte. Nach dem Unfall gab Trummer Entwarnung: „Mir geht es soweit gut – nur ein paar Prellungen und ein verletztes Rennfahrerherz.“ Auch bei den Helfern, Ärzten und seinem Team bedankte er sich für die Unterstützung.

Sieg für Peter Hickman

Nach dem Sturz wurde das Rennen neu gestartet und die Distanz verkürzt. Der britische Motorrad-Routinier Peter Hickman sicherte sich den Sieg. Der österreichische Rennfahrer Florian Astner belegte bei seinem Macau-Debüt den elften Platz.