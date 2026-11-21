Ein Anwaltsschreiben wegen eines verwendeten Musiktitels zwingt Brautmoden Edegger aus Deutschlandsberg dazu, zahlreiche Beiträge aus den sozialen Medien zu entfernen. Für den Betrieb steckt hinter den Videos mehr als nur Werbung.

Ein Schreiben eines Rechtsanwalts beschäftigt derzeit Brautmoden Edegger aus Deutschlandsberg. Wie das Unternehmen auf Facebook berichtet, geht es um die Verwendung eines Musiktitels, der offenbar nicht für die gewerbliche Nutzung lizenziert war. Der Betrieb habe den Song über die Plattform vorgeschlagen bekommen und dabei angenommen, ihn verwenden zu dürfen. Nun müssen zahlreiche Inhalte aus den vergangenen 14 Jahren überprüft und teilweise gelöscht werden. Betroffen sind Beiträge, Reels und Stories auf Instagram, Facebook und TikTok. Die Betreiberin zeigt sich darüber emotional getroffen: „Mir blutet gerade wirklich das Herz“, schreibt sie in ihrem Beitrag.

„Hinter jedem einzelnen Beitrag steckt so viel mehr“

Die Löschung sei besonders schmerzhaft, weil die Inhalte nicht nur der Präsentation des Geschäfts gedient hätten. Vielmehr seien darin zahlreiche besondere Momente, Begegnungen und Erinnerungen festgehalten worden. „Denn hinter jedem einzelnen Beitrag steckt so viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht“, heißt es in dem Facebook-Posting. Zeit, Kreativität, Gedanken und viel persönliche Arbeit seien in die Inhalte geflossen. Gerade für kleinere Unternehmen sei Social Media ein wichtiger Teil der Sichtbarkeit. Gleichzeitig habe man immer wieder dazu ermutigt, kreativ zu sein, Reels zu produzieren und den eigenen Betrieb online zu präsentieren. Das aktuelle Schreiben habe die Freude daran vorerst getrübt.

Warnung an andere Unternehmen

Die Betreiberin möchte mit ihrem Beitrag auch andere Firmen auf die Problematik aufmerksam machen. Gerade bei gewerblich genutzten Social-Media-Konten könne Musik, die von einer Plattform vorgeschlagen wird, nicht automatisch bedenkenlos verwendet werden. An andere Unternehmerinnen und Unternehmer richtet sie daher die Bitte, bei der Musikauswahl genau hinzusehen. Auch Kundinnen und Kunden beruhigt sie: Wenn gemeinsame Erinnerungen künftig auf den Social-Media-Seiten fehlen, sei das nicht persönlich gemeint. Trotz des Rückschlags wolle man weitermachen. Künftig möglicherweise öfter ohne Musik, aber weiterhin mit derselben Leidenschaft. „Wir werden weitermachen und uns nicht unterkriegen lassen“, schreibt die Betreiberin.