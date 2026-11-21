Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Autohaus Peternel in Bad Radkersburg. Jetzt wurde der Familienbetrieb mit dem steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte die Urkunde persönlich.

Große Freude beim Autohaus Peternel in Bad Radkersburg (Bezirk Südoststeiermark): Der traditionsreiche Familienbetrieb darf künftig das steirische Landeswappen führen. Am Freitagnachmittag, dem 20. November 2026, überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek die entsprechende Urkunde an Firmengründer Rudi Peternel sowie seine Söhne Peter und Jürgen Peternel, die das Unternehmen heute leiten. Die feierliche Übergabe fand direkt am Firmengelände statt.

Vom kleinen Betrieb zum erfolgreichen Familienunternehmen

Die Geschichte des Autohauses begann 1985, als Rudi Peternel in Bad Radkersburg einen Mazda-Vertragshandel samt Werkstatt eröffnete. Später kamen Mercedes und Smart hinzu. Seit 2009 führen seine beiden Söhne Peter und Jürgen das Unternehmen, das mittlerweile 22 Mitarbeiter beschäftigt. Bei der Verleihung würdigte Kunasek insbesondere die Entwicklung des Betriebs und dessen Verbundenheit mit der Region. „Eine Ehrung des Landes Steiermark für verdiente Betriebe in unserem Bundesland ist immer ein besonderer Moment“, erklärte der Landeshauptmann. Für ihn als gelernten Kfz-Mechaniker sei diese Auszeichnung eine besondere Freude.

Landeshauptmann würdigt Unternehmerfamilie

In seiner Ansprache hob Kunasek hervor, wie erfolgreich der Familienbetrieb über Generationen hinweg weiterentwickelt wurde. „Das größte Geschenk für einen Unternehmer ist es, wenn die Leidenschaft auf die nächste Generation überspringt“, betonte er. Besonders würdigte er auch das regionale Engagement des Unternehmens, darunter die langjährige Partnerschaft mit dem Roten Kreuz. Mit der Verleihung des Landeswappens möchte das Land Steiermark die Leistungen und Verdienste des Unternehmens anerkennen. Unter den Gästen der Feier befanden sich auch Landtagsabgeordneter Michael Wagner und Bad Radkersburgs Bürgermeister Karl Lautner.