Wenn Mama oder Papa psychisch erkrankt sind, kann das auch für Kinder weitreichende Folgen haben. Schätzungen zufolge wächst in Österreich jedes sechste Kind mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil auf. Genaue amtliche Zahlen gibt es allerdings nicht, da viele Erkrankungen unerkannt bleiben. SOS-Kinderdorf Steiermark macht nun auf die Situation dieser Kinder aufmerksam. Bei einer Fachveranstaltung wurde darüber diskutiert, wie betroffene Familien besser unterstützt und Kinder geschützt werden können.

Wenn Kinder plötzlich die Verantwortung übernehmen

Besonders problematisch wird es, wenn Kinder Aufgaben übernehmen müssen, die eigentlich Erwachsene tragen sollten. „Wir haben in unserer Arbeit schon Familien erlebt, wo Kinder nicht mehr in die Schule gegangen sind, um daheim auf ihre Mama zu schauen. Oder für ihre Geschwister kochen“, berichtet Jasmin Mohadjer, Pädagogische Leiterin in der mobilen Familienarbeit bei SOS-Kinderdorf. Fachleute sprechen dabei von einer Rollenumkehr, auch Parentifizierung genannt. Kinder kümmern sich um ihre Eltern oder Geschwister und stellen dabei ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Laut Mohadjer können psychische Erkrankungen den Familienalltag erheblich erschweren. Besonders in schweren Krankheitsphasen können feste Strukturen wie regelmäßige Mahlzeiten oder Schlafenszeiten zu kurz kommen.

Viele Familien suchen erst spät Hilfe

Nicht jede psychische Erkrankung beeinträchtigt die Erziehungsfähigkeit. Wie stark Kinder belastet sind, hängt unter anderem von der Erkrankung, ihrer Ausprägung und der Unterstützung innerhalb der Familie ab. SOS-Kinderdorf weist jedoch darauf hin, dass Scham und die Angst vor Vorurteilen betroffene Familien davon abhalten können, rechtzeitig Hilfe zu suchen. „Viele psychisch erkrankten Eltern wollen ja grundsätzlich das Beste für ihre Kinder, stoßen aber durch Symptome, Erschöpfung oder Krisen an ihre Grenzen“, erklärt Mohadjer. Umso wichtiger seien frühzeitige Unterstützung und ein offener Umgang mit psychischen Erkrankungen.

SOS-Kinderdorf sieht steigenden Handlungsbedarf

Bei der Veranstaltung „SPOTLIGHT ON“ von SOS-Kinderdorf in der Steiermark beschäftigten sich mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Herausforderungen für betroffene Familien. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich Kinderschutz, die Unterstützung der Eltern und eine stabile Eltern-Kind-Beziehung miteinander vereinbaren lassen. Auch die Kinderschutzexpertin Ulrike Loch war als Vortragende dabei. Birgitta Thurner, Standortleiterin von SOS-Kinderdorf Steiermark, sieht weiterhin großen Handlungsbedarf: „Denn feststeht, es zeichnet sich hier kein Trend nach unten ab. Eher Tendenz steigend.“ Die Organisation fordert deshalb mehr Bewusstsein für das Thema und passende Hilfsangebote, bevor familiäre Belastungen eskalieren.

Offen über psychische Erkrankungen sprechen

Ein wichtiger Schritt sei laut SOS-Kinderdorf, psychische Erkrankungen innerhalb der Familie nicht zu verschweigen. Kinder sollten altersgerecht erfahren, was mit einem erkrankten Elternteil los ist, und wissen, dass sie keine Verantwortung für dessen Erkrankung tragen. Gleichzeitig brauche es Unterstützung für die Eltern, damit Kinder möglichst sicher und unbelastet aufwachsen können. Hinweise für betroffene Familien bietet SOS-Kinderdorf in seinen Familientipps zum Umgang mit psychischen Erkrankungen.