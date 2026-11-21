Niko Swatek bleibt Landessprecher der NEOS Steiermark. Bei der Landesmitgliederversammlung in Graz erhielt er 81,97 Prozent der Stimmen. Nach seiner Wiederwahl übte er deutliche Kritik an der Landesregierung.

Niko Swatek bleibt an der Spitze der steirischen NEOS. Bei der Landesmitgliederversammlung am Samstag, dem 21. November 2026, wurde er mit 81,97 Prozent der Stimmen erneut zum Landessprecher gewählt. „Ich bin demütig und dankbar für dieses Vertrauen“, erklärte Swatek nach seiner Wiederwahl. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, um deutliche Kritik an der blau-schwarzen Landesregierung unter Landeshauptmann Mario Kunasek zu üben.

Deutliche Kritik an der Landesregierung

Besonders kritisch äußerte sich Swatek zur finanziellen Entwicklung der Steiermark. Laut seinen Angaben könnten die Schulden des Landes bis zum Ende der Regierungsperiode auf zwölf Milliarden Euro steigen. Die täglichen Zinskosten würden dann mehr als eine halbe Million Euro betragen. „Das Reformproblem sitzt auf der Regierungsbank“, kritisierte der NEOS-Politiker. Die Landesregierung gefährde aus seiner Sicht den Wohlstand und die Zukunft kommender Generationen. „Das ist meine Kampfansage an Mario Kunasek“, erklärte Swatek. Bei den genannten Schulden- und Zinszahlen handelt es sich um Angaben der NEOS, die in der Aussendung nicht näher belegt werden.

Kinderbetreuung und Bürokratie im Fokus

Nach seiner Wiederwahl kündigte Swatek an, den bisherigen politischen Kurs fortsetzen zu wollen. Zu seinen zentralen Forderungen zählen ein Ausbau der Kinderbetreuung, weniger bürokratische Hürden für Unternehmen, ein effizienterer Staat und bessere Möglichkeiten, Eigentum zu erwerben. Auch die Gesundheitsversorgung und die Sicherung von Arbeitsplätzen seien wichtige Herausforderungen. „Politik muss daran gemessen werden, ob das Leben der Menschen besser wird“, betonte der Landessprecher.

NEOS wollen Reformen einfordern

Swatek sieht seine Partei weiterhin in einer kontrollierenden und reformorientierten Rolle. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wolle man Veränderungen vorantreiben. „Mehr Staat können wir uns nicht leisten. Einen besseren schon“, erklärte er abschließend. Mit der Wiederwahl bleibt Swatek Landessprecher der NEOS Steiermark.