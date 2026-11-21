Gute Nachrichten für drei steirische Bezirksgerichte: Die geplanten Schließungen werden vorerst nicht umgesetzt. Grund dafür ist eine fehlende Einigung innerhalb der Bundesregierung.

Die geplante Schließung mehrerer Bezirksgerichte in Österreich ist vorerst vom Tisch. Davon profitieren auch drei Standorte in der Steiermark: Schladming, Murau und Mürzzuschlag. Wie das Justizministerium am Samstag, dem 21. November 2026, gegenüber der APA bestätigte, konnte innerhalb der Bundesregierung keine Einigung über die notwendigen Änderungen erzielt werden. Damit bleiben die betroffenen Bezirksgerichte vorerst bestehen.

Drei Bezirksgerichte in der Steiermark betroffen

Bereits im Juni waren Pläne bekannt geworden, österreichweit 16 kleinere Bezirksgerichte zu schließen beziehungsweise mit anderen Standorten zusammenzulegen. In der Steiermark standen die Gerichte in Schladming, Murau und Mürzzuschlag auf der Liste. Die geplanten Maßnahmen waren Teil einer Reform, mit der die Justiz ihre Strukturen anpassen wollte. Nun steht fest, dass die Schließungen vorerst nicht umgesetzt werden. Hintergrund ist laut Justizministerium, dass sich die Regierungsparteien nicht auf die dafür notwendige Verordnung einigen konnten.

Reformpläne nicht endgültig vom Tisch

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Diskussion über kleinere Gerichtsstandorte endgültig beendet ist. Das Justizministerium sieht weiterhin Reformbedarf bei der Organisation der Bezirksgerichte. Die ursprünglich geplanten Zusammenlegungen können ohne die erforderliche politische Einigung jedoch nicht umgesetzt werden. Für die drei steirischen Standorte bedeutet die aktuelle Entscheidung zunächst Planungssicherheit. Ob zu einem späteren Zeitpunkt neue Reformvorschläge folgen, bleibt offen.