106 Kinder und Jugendliche, neun Finalacts und rund 13.000 abgegebene Stimmen: In Gratwein-Straßengel ging der kiJA!-Song Contest 2026 über die Bühne. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Musik, Emotionen und eine wichtige Botschaft: Am Freitagabend, dem 20. November 2026, fand in der Straßengler Halle in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) das Finale des kiJA!-Song Contests 2026 statt. Passend zum Internationalen Tag der Kinderrechte präsentierten 106 Kinder und Jugendliche in neun Finalacts ihre selbst gestalteten Songs. Rund 13.000 Stimmen wurden im Rahmen des Wettbewerbs abgegeben. Am Ende durfte sich ein Klassenchor aus der Oststeiermark über den ersten Platz freuen.

Diese steirischen Schüler holten den Sieg

Den ersten Platz sicherte sich der Klassenchor 3A der Musischen Klassen der Mittelschule Kirchberg an der Raab mit dem Lied „Eine Neue Kinderzeit“. Auf Platz zwei landete die Gruppe „Sonnenhaus on Stage“ der de la Tour Schule Sonnenhaus Leibnitz mit ihrem Song „Kinder sollen Rechte haben“. Den dritten Platz belegte die Band „2b or not 2b“ des BG Leoben mit „Alright again“. Ein zusätzlicher Anerkennungspreis ging an Flora Konrad-Strasser aus Leibnitz. Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac zeigte sich erfreut über die Beteiligung: „13.000 abgegebene Stimmen und 106 Kinder auf der Bühne zeigen, wie viel Begeisterung dieses Projekt auslöst.“

Sieger dürfen bei den Pagger Buam auftreten

Auf den Gewinnerchor wartet nun ein besonderer Auftritt: Die Schülerinnen und Schüler dürfen am 21. März 2027 beim Kinder- und Familienkonzert der Pagger Buam in der Kirschenhalle Hitzendorf auf der Bühne stehen. Außerdem wird Markus Bieder von der österreichischen Band ALLE ACHTUNG das Siegerlied professionell produzieren. Auch weitere heimische Musiker, darunter Betty O, Gregor Bischops, Franz Pagger und Gernot Pachernigg, unterstützten den Wettbewerb.

Erstmals auch Teilnehmer aus Salzburg dabei

Eine Premiere gab es ebenfalls: Mit Xena Morgana und Lohengrin Rocks aus dem Pongau nahm erstmals ein Act aus einem anderen Bundesland teil. Insgesamt standen neun Formationen im Finale, darunter auch Beiträge aus Graz, Deutschlandsberg, Irdning und Bärnbach. Der Wettbewerb der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark fand heuer bereits zum neunten Mal statt. Unterstützt wurde er von 34 Sponsoren und Förderern. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen eine Bühne zu bieten, auf der sie ihre Anliegen und Gedanken zu Kinderrechten musikalisch ausdrücken können.