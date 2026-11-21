Wie die KPÖ Steiermark bekannt gab, ist Klaus Pibernig am Donnerstag, dem 19. November 2026, im Alter von 87 Jahren verstorben. Als langjähriger Bezirkssprecher und Ehrenobmann der KPÖ Weststeiermark habe er entscheidend dazu beigetragen, dass die Partei nach dem Tod von Peter Kerschenbauer ihre Arbeit fortsetzen und auf eine neue Stufe heben konnte.

Von Leoben in den steirischen Bergbau

Geboren wurde Klaus Pibernig am 17. Oktober 1939 in Braunschweig. Seine Kindheit verbrachte er zunächst in Marburg an der Drau (Maribor) und ab dem sechsten Lebensjahr in Linz an der Donau. Dort absolvierte er eine kaufmännische Lehre, arbeitete als Versicherungsangestellter und legte 1964 an der Arbeitermittelschule Linz die Matura ab. Im Anschluss begann er ein Studium der Fachrichtung Bergwesen an der Montanuniversität Leoben, wo auch sein politisches Engagement seinen Anfang nahm. Nach Stationen beim VSStÖ und dem damaligen Kommunistischen Bund (KB) errang er mit einer linken Namensliste bei der ÖH-Wahl an der Montanuni zwei Mandate und brach damit in den 1970er-Jahren erstmals die absolute Mehrheit des Ringes Freiheitlicher Studenten an dieser Universität. Beruflich war er danach im österreichischen Bergbau tätig, zuletzt als Betriebsleiter bei der GKB, wo er sich bei seinen Mitarbeitern große Wertschätzung und Anerkennung erwarb.

Engagiert bis zuletzt

Im Jahr 2001 trat Pibernig der KPÖ bei. Neben seiner organisatorischen Arbeit und seiner Kandidatur bei Gemeinderatswahlen in Bärnbach brachte er vor allem seine Fachkompetenz bei der Ausarbeitung energiepolitischer Positionen der Partei ein. Trotz geschwächter Gesundheit nahm er bis zuletzt aktiv am Parteileben teil. „Wir werden unserem Genossen Klaus Pibernig stets ein ehrendes Gedenken bewahren und in seinem Sinne weiterarbeiten. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und allen Angehörigen“, so die KPÖ Weststeiermark und der KPÖ-Landesvorstand Steiermark.