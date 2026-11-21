Dichte Wolken, Regen und Schnee: Am Sonntag zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner ungemütlichen Seite. Die Temperaturen bleiben mit maximal 7 Grad niedrig.

Am Sonntag ziehen dichte Wolken über die Steiermark, später kommen Regen und Schnee dazu.

Am Sonntag ziehen dichte Wolken über die Steiermark, später kommen Regen und Schnee dazu.

Am Sonntag, dem 22. November, sorgt ein Tiefdruckgebiet über der Oberen Adria für trübes und zunehmend nasses Wetter in der Steiermark. Bereits am Vormittag ziehen dichte Wolken über das Bundesland. Etwas Sonnenschein ist abseits der Nebelfelder am ehesten noch im Nordosten möglich.

Regen und Schnee am Nachmittag

Während es zunächst vielerorts trocken bleibt, breitet sich im Laufe des Nachmittags von Südwesten her Regen über weite Teile der Steiermark aus. In höheren Lagen fällt Schnee, die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1.100 Metern. Entlang der Alpennordseite dürfte es hingegen überwiegend trocken bleiben.

Temperaturen bleiben im Keller

Viel Wärme ist am Sonntag nicht zu erwarten. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen lediglich 4 bis 7 Grad. Damit steht der Steiermark ein überwiegend grauer, kühler und gebietsweise nasser Sonntag bevor.