Ob Gewalt in der Beziehung oder finanzielle Sorgen: Immer mehr Frauen und Mädchen suchen in der Steiermark Beratung. Das Land stellt für 2027 nun mehr Geld bereit. Auch ein spezielles Maßband soll helfen.

/ ©Ob Gewalt in der Beziehung oder finanzielle Sorgen: Immer mehr Frauen und Mädchen suchen in der Steiermark Beratung. Das Land stellt für 2027 nun mehr Geld bereit. Auch ein spezielles Maßband soll helfen.

Veröffentlicht am 22. November 2026, 05:00 / ©Ob Gewalt in der Beziehung oder finanzielle Sorgen: Immer mehr Frauen und Mädchen suchen in der Steiermark Beratung. Das Land stellt für 2027 nun mehr Geld bereit. Auch ein spezielles Maßband soll helfen.

Die steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen können auch 2027 auf finanzielle Unterstützung zählen. Die Landesregierung hat dafür insgesamt 686.206 Euro beschlossen. Das wurde am Freitag, dem 20. November, bekannt gegeben. Die Fördersumme steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um rund drei Prozent. Beantragt wurden die Mittel von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). „Mir ist wichtig, dass diese Angebote verlässlich bestehen bleiben. Deshalb freut es mich, dass wir die Förderung für 2027 nicht nur absichern, sondern auch leicht erhöhen können“, betont sie.

Über 11.000 Gespräche

Wie wichtig diese Anlaufstellen sind, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Allein 2025 fanden in den steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen mehr als 11.000 Beratungsgespräche statt. Die Zahl der Beratungen steigt laut Land Steiermark seit Jahren kontinuierlich an. Gleichzeitig werden auch die Anliegen vielfältiger und schwieriger. Die Themen reichen von Altersarmut über Gewalt in Beziehungen bis hin zu Fragen rund um die Obsorge bei getrennten Wohnsitzen. „Sie leisten tagtäglich wertvolle Arbeit und helfen dabei, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen“, erklärt Khom weiter.

Maßband gegen Gewalt

Neben der finanziellen Unterstützung gibt es auch eine Initiative, die Frauen helfen soll, Gewalt in Beziehungen frühzeitig zu erkennen. Gemeinsam mit dem Land Steiermark und den Soroptimistinnen Steiermark haben die Frauen- und Mädchenberatungsstellen ein sogenanntes Gewaltmaßband entwickelt. Darauf wird dargestellt, welche Verhaltensweisen in einer Beziehung gesund sind und wo Grenzen überschritten werden. Außerdem zeigt es, wann es wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Das Maßband wird in allen Gewaltschutzzentren und Beratungsstellen verteilt.

Beratung in der Region

Unterstützung gibt es an zahlreichen Standorten in der Steiermark. Beratungsstellen befinden sich unter anderem in Graz, Deutschlandsberg, Voitsberg, Hartberg, Fürstenfeld, Kapfenberg, Leoben, Leibnitz, Feldbach, Weiz, Murau und Liezen. Dazu kommen weitere Außenstellen und Sprechtagsangebote, etwa in Mürzzuschlag, Mureck, Gleisdorf und Gröbming. Die Einrichtungen richten sich an Frauen und Mädchen, die Beratung oder Unterstützung benötigen. „Die Frauen- und Mädchenberatungsstellen sind wichtige Anlaufstellen für Frauen und Mädchen, die Unterstützung, Beratung oder einfach jemanden zum Zuhören brauchen“, so Khom. Einen Überblick über das Netzwerk und die verschiedenen Angebote findest du auf der Internetseite des Landes Steiermark.