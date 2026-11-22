Der Grazer Phil Gutmann (31) hat seine letzte Chance genutzt: Bei der Vienna Comic Con sicherte er sich einen Platz im Finale des Red Bull Wings Cup. Nun will der Steirer nach Miami.

Für den Grazer Phil Gutmann geht der Traum vom internationalen E-Sport-Finale weiter. Der 31-jährige Steirer setzte sich beim letzten Qualifikationsturnier des Red Bull Wings Cup auf der Vienna Comic Con gegen seine Konkurrenten durch. Damit sicherte er sich den letzten freien Startplatz für das österreichische Finale im Fußball-Videospiel EA SPORTS FC 27. Am 5. Dezember trifft er in der Red Bull Arena in Salzburg auf 15 weitere Spieler, die ebenfalls um den österreichischen Meistertitel kämpfen.

Letzte Chance genutzt

Dabei musste Gutmann zunächst einen Rückschlag hinnehmen. In der Online-Qualifikation war er gegen Pawel, einen der Favoriten des Turniers, ausgeschieden. Auf der Vienna Comic Con bekam der Steirer durch die zusätzliche Qualifikationsrunde eine weitere Chance. Diese nutzte er und setzte sich in sämtlichen Runden durch. „Ich bin zuerst den harten Weg der Online Qualifiers gegangen. Da ich dort gegen Pawel, einen der Top-Favoriten, ausgeschieden bin, bin ich umso glücklicher, mit der Wildcard noch einmal eine letzte Chance erhalten zu haben“, erzählt Gutmann. Der Grazer bringt bereits reichlich Erfahrung mit: Er gewann zweimal die eBundesliga und wurde einmal Vizemeister.

Grazer will nach Miami

Besonders schätzt der 31-Jährige die Möglichkeit, direkt gegen seine Konkurrenten anzutreten. „Offline-Turniere sind für uns E-Sportler einfach der Beste Weg, um sich mit meinen Gaming-Kollegen vor Ort zu messen“, erklärt er. Auch für das österreichische Finale hat sich der Steirer einiges vorgenommen. „Beim National Final in Salzburg werde ich es den anderen auf jeden Fall nicht leicht machen, denn ich will auf jeden Fall nach Miami!”, kündigt Gutmann an. Dafür muss er sich allerdings gegen starke Konkurrenz behaupten.

©Red Bull | Der Grazer Phil Gutmann (31) sicherte sich bei der Vienna Comic Con den letzten Startplatz für das österreichische Finale des Red Bull Wings Cup am 5. Dezember in Salzburg.

16 Spieler im Finale

Mit Gutmanns Sieg steht nun das gesamte Teilnehmerfeld für das österreichische Finale fest. Insgesamt 16 Spieler aus allen neun Bundesländern haben sich über verschiedene Qualifikationsrunden einen Startplatz gesichert. Neben den Bewerben im Internet und an österreichischen Universitäten führte auch ein Turnier bei der GameFusion in Graz ins Finale. Unter den Teilnehmern befindet sich zudem das Profi-Duo Pawel und Piotr. In Salzburg wird sich entscheiden, wer Österreich Anfang 2027 beim internationalen Finale vertreten darf.

Finale in Miami

Auf den österreichischen Sieger wartet eine Reise in die USA. Beim Red Bull Wings Cup World Final im Nu Stadium von Inter Miami trifft er Anfang 2027 auf die besten Spieler aus aller Welt. Seit Ende September haben Menschen unterschiedlicher Spielstärken aus fast 80 Ländern am Turnier teilgenommen. Beim österreichischen Finale am 5. Dezember sind außerdem Spieler des FC Red Bull Salzburg vor Ort. Einige der Fußballprofis haben ihren Besuch bereits bestätigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 06:56 Uhr aktualisiert