Nach einem Sommer mit historisch niedrigen Grundwasserspiegeln investiert die Steiermark weiter in ihre Wasserversorgung. Neue Leitungen sollen künftig Trinkwasser aus dem Norden bis in die Weststeiermark bringen.

Die Steiermark baut ihr Trinkwassernetz um 44 Kilometer aus. So soll künftig auch Wasser aus dem Norden in die Weststeiermark gelangen und die Versorgung in trockenen Zeiten sichern.

Die Steiermark baut ihr Trinkwassernetz um 44 Kilometer aus. So soll künftig auch Wasser aus dem Norden in die Weststeiermark gelangen und die Versorgung in trockenen Zeiten sichern.

Die Steiermark baut ihr Trinkwassernetz weiter aus. Im Rahmen des Projekts „Wassernetzwerk Steiermark 2050“ wurde nun der Startschuss für den nächsten Bauabschnitt gegeben. Insgesamt sind rund 44 Kilometer neue Transportleitungen geplant. Davon sollen sechs Kilometer vom südlichen Ende der Transportleitung Plabutsch bis zum Hochbehälter Dobl führen. Weitere 38 Kilometer sind von dort in Richtung Deutschlandsberg vorgesehen.

Diese Orte profitieren

Mit dem Ausbau soll eine direkte Verbindung vom Norden bis in die Weststeiermark entstehen. Dadurch können künftig Wasserressourcen aus dem Norden in den Westen des Bundeslandes transportiert werden. Neben dem Raum Deutschlandsberg und dem Versorgungsgebiet des Wasserverbandes Eibiswald-Wies sollen auch Köflach, Voitsberg, Bärnbach und Söding-Lieboch besser angebunden werden. Dafür werden die neuen Leitungen mit bestehenden und weiteren geplanten Leitungen verbunden.

Trockenheit als Warnung

Wie wichtig eine sichere Trinkwasserversorgung ist, hat laut Wasserlandesrätin Simone Schmiedtbauer der vergangene Sommer gezeigt. Historisch niedrige Grundwasserspiegel hätten deutlich gemacht, dass Wasser aus dem Hahn nicht selbstverständlich sei. „Damit wir uns weiterhin darauf verlassen können, dass das Wasser fließt, wenn wir den Hahn aufdrehen, investieren wir 150 Millionen Euro und bauen unser Leitungsnetz massiv aus“, erklärt Schmiedtbauer. Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom verweist auf die Bedeutung der Vorsorge. Die Gemeinden müssten sich darauf verlassen können, dass auch während längerer Trockenperioden ausreichend Wasser zur Verfügung steht.

Fertigstellung bis 2028

Für den aktuellen Bauabschnitt sind Investitionen von 5,48 Millionen Euro vorgesehen. Die Kosten teilen sich das Land Steiermark, der Bund und die beteiligten Wasserverbände. Bis 2028 soll der Bauabschnitt fertiggestellt sein. Insgesamt plant das Land, bis 2050 rund 150 Millionen Euro in das Wassernetzwerk Steiermark zu investieren. Damit soll die Trinkwasserversorgung auch für kommende Generationen gesichert werden.