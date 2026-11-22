Ein verlorener Fahrradträger samt Fahrrad hat am Samstagabend auf der S6 bei Wartberg in der Steiermark einen Verkehrsunfall ausgelöst. Insgesamt vier Autos wurden beschädigt, eine Person wurde leicht verletzt.

Am Samstagabend, dem 21. November, kam es auf der S6 auf Höhe Wartberg zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeuglenker verlor aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Wien einen Fahrradträger samt darauf befestigtem Fahrrad. Ein nachkommender Autofahrer konnte dem Hindernis auf der Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte dagegen.

Trümmer flogen umher

Durch den Aufprall wurden Teile des Fahrrads und des Fahrradträgers auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort wurden drei entgegenkommende Fahrzeuge durch die herumliegenden Trümmerteile beschädigt. Insgesamt waren somit vier Autos von dem Unfall betroffen. Ein Insasse wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

© FF Kindberg Stadt | Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und entfernte die verstreuten Trümmerteile von der Fahrbahn.

Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren Kindberg-Stadt und Krieglach wurden zum Unfallort alarmiert. Die FF Kindberg-Stadt sicherte die Unfallstelle in Fahrtrichtung Wien ab und entfernte die verstreuten Trümmerteile von der Fahrbahn. Anschließend wurde das noch fahrbereite Unfallfahrzeug von der Schnellstraße gebracht. Die FF Kindberg-Stadt stand mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Krieglach, das Rote Kreuz, die Autobahnpolizei Bruck und die ASFINAG.