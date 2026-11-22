Der Steiermark steht laut Meteorologen der Geosphere Austria eine eisige Woche bevor: Erst fallen die Temperaturen auf bis zu minus 9 Grad, dann kommt der Schnee. Am Donnerstag könnte es selbst in den Tälern weiß werden.

Der Steiermark steht ein eisiger Wetterumschwung bevor: Nach einem sonnigen Dienstag mit bis zu minus 8 Grad in der Früh wird es noch kälter. Am Donnerstag soll es sogar bis in die Täler schneien.

Der Steiermark steht ein eisiger Wetterumschwung bevor: Nach einem sonnigen Dienstag mit bis zu minus 8 Grad in der Früh wird es noch kälter. Am Donnerstag soll es sogar bis in die Täler schneien.

Der Winter nimmt in der Steiermark Anlauf und die kommenden Tage haben es in sich. Schon am heutigen Sonntag ziehen dichte Wolken über das Land. Lange bleibt es noch trocken, ehe sich am späten Nachmittag von Süden her leichter Regen ausbreitet. Schnee fällt dabei meist oberhalb von 800 bis 1.100 Metern. Im Aichfeld dürfte es kaum regnen, das Mürztal und die gesamte Alpennordseite bleiben trocken. Mehr als 4 bis 6 Grad sind am Nachmittag nicht drinnen.

Kaltstart am Montag

In der Nacht auf Montag klingt der Regen im Süden bald ab, dafür könnten im Enns- und Salzatal ein paar Schneeflocken fallen. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 2 Grad. Am Montag wird es dann zunehmend winterlich. „Am Montag gelangt mit einer starken Strömung aus Nordwest immer kältere Luft in die Steiermark“, heißt es in der Wetterprognose. Entlang der Alpennordseite schneit es immer wieder leicht, während sich im Süden häufig die Sonne zeigt. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 7 Grad.

Sonne, aber eisig am Dienstag

Am Dienstag zeigt sich der Winter dann von seiner sonnigen, aber bitterkalten Seite. „Ein strahlend blauer Himmel verwöhnt uns am Dienstag den ganzen Tag über, die Sonne scheint ungetrübt“, heißt es in der Prognose der Geosphere Austria. Von Wärme fehlt allerdings jede Spur. In der Früh sinken die Temperaturen auf minus 8 bis minus 3 Grad. Tagsüber werden gerade einmal 1 bis 6 Grad erreicht. Der Sonnenschein kann über die Kälte also nicht hinwegtäuschen.

Minus 9 Grad am Mittwoch möglich

Am Mittwoch zieht die Kälte die Schrauben noch einmal an. In der Früh sind sogar bis zu minus 9 Grad möglich, auch tagsüber bleibt es mit meist nur rund 1 Grad frostig. Anfangs ist es teilweise nebelig, nach Osten hin gibt es noch sonnige Phasen. Dann ziehen von Südwesten dichtere Wolken auf. Am Abend könnte es schließlich nass werden – und auch der Schnee rückt näher. „Die Schneefallgrenze kann bis in die Täler sinken“, so die Prognose.

Schnee bis ins Tal am Donnerstag

Am Donnerstag könnte die Steiermark schließlich vielerorts ein weißes Kleid bekommen. Ein Tief über Italien sorgt für trübes Wetter und bringt Schnee bis in die Tallagen. Die Prognose macht deutlich: „Damit bleibt es trüb und es schneit verbreitet leicht bis mäßig bis in die Tallagen.“ Am wenigsten Schnee wird voraussichtlich im Bezirk Liezen erwartet. Dazu bleibt es bei Höchstwerten zwischen minus 1 und plus 1 Grad ausgesprochen kalt. Der Winter macht damit auch vor den tieferen Lagen nicht Halt.