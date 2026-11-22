Am Samstag, dem 21. November, wurde Ehren-Landesfeuerwehrrat (ELFR) Helmut Lanz in St. Ulrich im Greith zu Grabe getragen. Hunderte Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden aus nahezu allen Teilen der Steiermark begleiteten ihn gemeinsam mit seiner Familie, Freunden und Weggefährten auf seinem letzten Weg. Auch Vertreter der Jägerschaft, der Polizei und des öffentlichen Lebens sowie eine Feuerwehrabordnung aus Slowenien waren vor Ort. Die Pfarrkirche von St. Ulrich im Greith war beim Trauergottesdienst gefüllt. Feuerwehrkurat Markus Lehr zelebrierte die Messe, die musikalisch vom Trachtenmusikverein St. Ulrich im Greith, dem Kirchenchor und den Jagdhornbläsern gestaltet wurde. Für einen besonders berührenden Moment sorgte Helmut Lanz‘ Hund Eagle, der während der Messe unmittelbar beim Sarg lag.

©LFV Steiermark/BFR Thomas Meier

Über fünf Jahrzehnte bei der Feuerwehr

Helmut Lanz trat am 1. März 1975 der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich im Greith bei. Was zunächst eher zufällig begann, wurde zu einer jahrzehntelangen Laufbahn, die das Feuerwehrwesen im Bezirk Deutschlandsberg nachhaltig prägte. Bereits 1981 wurde er zum Feuerwehrkommandanten gewählt, 1991 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Bezirksfeuerwehrkommandanten. Ab 2001 stand er an der Spitze des Bezirks- und späteren Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsberg. Diese Funktion übte er bis 2020 aus. Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Josef Gaich erinnerte bei der Trauerfeier an die Verdienste seines Vorgängers, der die Weiterentwicklung und Modernisierung des Feuerwehrwesens vorangetrieben hatte. Besonders das Bewerbswesen lag Lanz am Herzen. Insgesamt erwarb er 14 Leistungsabzeichen und erhielt 34 Auszeichnungen.

„Feuerwehrmann aus Leidenschaft“

Landesfeuerwehrkommandant LBD Reinhard Leichtfried würdigte Lanz‘ jahrzehntelanges Engagement und stellte seine Abschiedsworte unter jene drei Worte, die auch auf der Parte des Verstorbenen standen: „Feuerwehrmann aus Leidenschaft.“ Lanz war über zwei Jahrzehnte Mitglied des Landesfeuerwehrausschusses und leitete von 2018 bis 2021 das Referat für Aus- und Weiterbildung im Landesfeuerwehrverband Steiermark. Seit 2006 gehörte er außerdem dem Landesverleihungsausschuss an, dessen Vorsitz er über viele Jahre innehatte. Für seine Verdienste wurde er vielfach ausgezeichnet, zuletzt im August 2025 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Leichtfried erinnerte auch an die menschliche Seite des Verstorbenen und an dessen Bodenständigkeit, Geradlinigkeit sowie Handschlagqualität. Selbst in seinen letzten Lebensmonaten, die von gesundheitlichen Einschränkungen geprägt waren, blieb Lanz mit der Feuerwehr verbunden und wollte weiterhin über deren Entwicklungen informiert sein. „Du warst und bleibst für uns ein Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Dafür möchte ich dir heute ein letztes Mal Danke sagen“, sagte Leichtfried in seiner Abschiedsrede.

Auch die Jagd und das Vereinsleben prägten ihn

Neben der Feuerwehr war auch die Jagd ein wichtiger Teil von Helmut Lanz‘ Leben. Gernot Karner, Obmann des Jagdschutzvereins Arnfels, erinnerte an dessen jahrzehntelanges Engagement in der Jagdgesellschaft St. Ulrich im Greith, wo Lanz zunächst Obmann-Stellvertreter und später Obmann war. Besonders seine Verdienste um die Hege und Pflege des Niederwildes wurden hervorgehoben. Auch Bürgermeister Franz Silly erinnerte an einen Menschen, der seiner Heimat eng verbunden gewesen sei, seine Meinung offen vertreten und sich im örtlichen Vereinsleben engagiert habe. 2022 wurde Lanz dafür mit der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde ausgezeichnet.

Ehrenspalier zum letzten Weg

Nach den Traueransprachen erklang das traditionelle Kameradenlied. Beim Auszug aus der Kirche bildeten die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden ein Ehrenspalier und begleiteten Helmut Lanz zum Bestattungsfahrzeug. Mit einem letzten „Weidmannsdank und Weidmannsruh“ sowie einem „Gut Heil“ verabschiedeten sich Familie, Freunde und Kameraden von einem Mann, der über Jahrzehnte das steirische Feuerwehrwesen mitgestaltet hatte.