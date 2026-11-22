Rund 12.000 Besucher wurden beim Krampuslauf in Köflach (Steiermark) erwartet. Damit die Großveranstaltung sicher ablaufen konnte, standen am Samstag 79 Kräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz mit 19 Fahrzeugen im Einsatz.

Am Samstag, dem 21. November 2026, wurde die Innenstadt von Köflach zum Schauplatz eines großen Krampuslaufes. Rund 50 Gastgruppen waren bei der von den „Köflacher Gruam Teifl’n“ organisierten Veranstaltung angekündigt. Beginn war um 18 Uhr. Bereits eine Stunde zuvor versammelten sich Feuerwehr und Rotes Kreuz zur gemeinsamen Einsatzbesprechung im Rüsthaus der Feuerwehr Köflach. Dabei wurden die Einsatzbereiche verteilt und die Sicherheitsmaßnahmen abgestimmt. Anschließend positionierten sich die Kräfte entlang der Strecke.

55 Feuerwehrleute und 24 Rettungskräfte

Die Feuerwehren Köflach, Piber, Graden, Maria Lankowitz und Rosental waren mit insgesamt 55 Mitgliedern und elf Fahrzeugen vertreten. Die Einsatzleitung übernahm Abschnittsbrandinspektor Markus Murgg von der Feuerwehr Köflach. Die Feuerwehr war vor allem für die Brandsicherheitswache zuständig. Auch das Rote Kreuz rückte mit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie acht Fahrzeugen aus. Unter der Leitung von Bezirksrettungskommandant Roman Wonisch wurde in der Rathauspassage eine Sanitätshilfsstelle eingerichtet. Ein Notarzt, vier Mitglieder des Kriseninterventionsteams und drei Drohnen ergänzten das Aufgebot.

Bildergalerie 79 Einsatzkräfte sorgten für Sicherheit beim Krampuslauf in Voitsberg. Klicke dich durch die Bildergalerie.

©FF Maria Lankowitz

Krampuslauf verlief ruhig

Trotz des großen Besucherandrangs und der zahlreichen teilnehmenden Gruppen blieb der Krampuslauf aus Sicht der Einsatzorganisationen weitgehend ruhig. Größere Zwischenfälle wurden nicht verzeichnet. Die abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Rotem Kreuz, Polizei und Veranstalter trug zum reibungslosen Ablauf bei. Nach dem Ende des Krampuslaufes kamen die Einsatzkräfte nochmals im Rüsthaus der Feuerwehr Köflach zusammen, wo eine gemeinsame Verpflegung bereitgestellt wurde.