Wenn die Tage kürzer werden und die ersten Schneeflocken fallen, beginnt in der Region Schladming-Dachstein die vorweihnachtliche Zeit. Von Ende November bis Dezember stehen mehrere Adventveranstaltungen auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht die Schladminger-Bergweihnacht, die von 27. November bis 20. Dezember 2026 stattfindet. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Angebot mit regionalem Kunsthandwerk, kulinarischen Spezialitäten, Punsch und weihnachtlicher Musik. Auch für Kinder ist ein eigenes Programm vorgesehen.

Advent am Talbach und in der Klamm

Ein Teil der Schladminger-Bergweihnacht ist der Advent am Talbach. Von 27. November bis 20. Dezember verwandelt sich das Areal rund um die Talbachschenke in einen weihnachtlichen Treffpunkt. Regionale Aussteller präsentieren handgemachte Produkte, dazu gibt es Punsch, Glühwein und kulinarische Schmankerl. Musik sorgt für die passende Atmosphäre. Ein besonderes Erlebnis verspricht auch der Adventzauber in der Talbachklamm. Am 28. November und 19. Dezember wird entlang des Talbachs gesungen und musiziert. Lichteffekte sollen die Klamm in eine stimmungsvolle Kulisse verwandeln.

©Gerhard Pilz 28. November und 19. Dezember: Adventzauber in der Klamm: An diesen beiden Tagen erstrahlt die Talbachklamm in ihrem vorweihnachtlichen Zauber: Entlang des Talbachs wird gesungen und musiziert, Lichteffekte tauchen den Weg in eine magische Atmosphäre.

Pürgg wird zum weihnachtlichen Kripperl

Am 28. und 29. November sowie am 5. und 6. Dezember findet der Advent auf der Pürgg statt. Das steirische Dorf verwandelt sich dabei in ein weihnachtliches „Kripperl“. Statt klassischer Marktstände präsentieren Aussteller ihre Handwerkskunst in Ställen, Garagen, Tennen und Häusern. Ein Rahmenprogramm ergänzt den Adventmarkt.

©Christoph Huber 28. und 29. November sowie 5. und 6. Dezember: Advent auf der Pürgg: An den ersten zwei Adventwochenenden verwandelt sich der romantische Ort Pürgg in ein weihnachtliches „Kripperl“.

Mühlen Advent und Krampusspiel

Auch in Ramsau am Dachstein gibt es im Advent ein besonderes Angebot: Der Mühlen Advent findet am 1., 8. und 15. Dezember bei der Alten Mühle Rössing statt. Ein beleuchteter Weg führt über den Hofrat-Gruber-Weg und den Philosophenweg bis zur Waldschenke in Ramsau Ort. Entlang der Strecke warten Handwerkskunst, Musik und regionales Bauernbrot. Am 5. Dezember steht in Öblarn außerdem das Öblarner Krampusspiel auf dem Programm. Das traditionelle Volksschauspiel wird um 19 Uhr am Hauptplatz aufgeführt. Seit 2014 zählt es zum UNESCO-Kulturerbe.