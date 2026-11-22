Große Betroffenheit herrscht bei der Freiwilligen Feuerwehr Krusdorf in der Südoststeiermark: Mit Franz Flock ist ein langjähriges Mitglied verstorben. Seit 1979 gehörte er der Wehr an und hielt ihr damit nahezu 47 Jahre lang die Treue. Auf Facebook verabschiedeten sich seine Kameradinnen und Kameraden mit bewegenden Worten von ihm. „Wir verlieren einen langjährigen Kameraden und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es in dem Beitrag.

Dank für fast 47 Jahre Kameradschaft

Die Feuerwehr würdigte insbesondere seine langjährige Verbundenheit und seinen Einsatz für die Gemeinschaft. „Lieber Franz, danke für deine Kameradschaft und deinen Einsatz. Ruhe in Frieden!“, schreiben die Mitglieder. Das Mitgefühl der Feuerwehr gilt seiner Familie und allen Angehörigen. „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen“, heißt es abschließend in der Mitteilung.