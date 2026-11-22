Eine kräftige Nordwestströmung bringt am Montag deutlich kältere Luft in die Steiermark. Während im Norden auch leichter Schneefall möglich ist, darf sich der Süden auf mehr Sonne freuen.

Am Montag wird es in der Steiermark deutlich kälter. Eine kräftige Höhenströmung aus Nordwesten bringt zunehmend kalte Luft ins Land. Besonders entlang der Alpennordseite machen sich zudem dichte Wolken bemerkbar, die der Sonne nur wenig Platz lassen.

Im Norden fällt Schnee

Im Norden der Steiermark bleibt der Himmel überwiegend bewölkt. Die Sonne zeigt sich hier nur zwischendurch für kurze Zeit. Immer wieder ist außerdem leichter Schneefall möglich, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. Im Süden des Landes präsentiert sich das Wetter hingegen freundlicher: Bei aufgelockerter oder nur geringer Bewölkung scheint häufig die Sonne.

Temperaturen bleiben niedrig

Auch die Temperaturen zeigen sich am Montag winterlich. In der Früh liegen die Werte zwischen minus zwei und plus zwei Grad. Tagsüber werden je nach Region zwischen ein und sieben Grad erreicht. Dabei ist es im Norden kälter, während der Süden etwas mildere Temperaturen erwarten darf.