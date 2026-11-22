Gegen einen steirischen Polizisten, der auch als ÖVP-Lokalpolitiker tätig ist, wird wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung ermittelt. Bei einer Nachschau wurden einschlägige Gegenstände entdeckt.

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, steht ein steirischer Polizeibeamter, der auch als ÖVP-Lokalpolitiker tätig ist, im Verdacht, sich nationalsozialistisch wiederbetätigt zu haben. Auslöser der Ermittlungen soll ein Hinweis seiner damaligen Lebensgefährtin gewesen sein. Nach einem Streit im September soll sie bei einer Einvernahme angegeben haben, dass der Mann NS-Devotionalien sammle und ihr diese auch gezeigt habe. In weiterer Folge befasste sich das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) mit dem Fall. Bei einer freiwilligen Nachschau sollen die Ermittler unter anderem einschlägige Bücher, Fotos, Postkarten und Briefe entdeckt haben. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte Ermittlungen gegen den Beamten wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung.

Polizist vorläufig suspendiert

Der Mann wurde vorläufig vom Polizeidienst suspendiert. Die dienstrechtliche Maßnahme wurde vonseiten der Polizei bestätigt. Auch die steirische Volkspartei reagierte auf die Vorwürfe. Gegenüber der „Kronen Zeitung“ betonte die Partei, dass NS-Gedankengut keinen Platz habe. Zugleich verwies sie auf die Unschuldsvermutung und kündigte an, bei einer Bestätigung der Vorwürfe entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Die Ermittlungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.