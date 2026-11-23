Am Sonntagabend brach in einem Entsorgungsunternehmen in Hartberg (Steiermark) ein Feuer aus. 62 Feuerwehrleute rückten aus, um den Brand in einer Lagerhalle zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand..

Kurz vor 20 Uhr am Sonntag, dem 22. November, bemerkte ein Anrainer ein Feuer in der Harbersdorfer-Straße in Hartberg und verständigte die Einsatzkräfte. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei brach der Brand in einer großen, seitlich und nach vorne offenen Halle aus. Darin war unterschiedlicher Müll gelagert.

62 Feuerwehrleute im Einsatz

Die alarmierten Feuerwehren Penzendorf, Pinggau und Sparberegg rückten mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften aus. Gegen 20.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ursache für das Feuer ist bislang ungeklärt. Weitere Erhebungen sowie die Brandursachenermittlung sollen am Montag durchgeführt werden.