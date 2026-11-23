Ein Autolenker verlor am Sonntagabend im Stadtgebiet von Knittelfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz rückten zum Unfall aus.

Am Sonntag, dem 22. November, ereignete sich gegen 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Knittelfeld. Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Feuerwehr sicherte Unfallbereich ab

Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Knittelfeld gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zur Unfallstelle aus. Während das Rote Kreuz die Versorgung des Lenkers übernahm, sicherten die Feuerwehrleute den Unfallbereich ab und bauten einen doppelten Brandschutz auf. Anschließend wurde das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder gestellt und die Fahrbahn gereinigt, wie Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied schilderte.

©BFV Knittelfeld/ABI d.V. Thomas Zeiler | Feuerwehr im Einsatz nach Unfall in Knittelfeld.

Straße nach rund einer Stunde wieder frei

Für die Dauer der Arbeiten musste die betroffene Straße gesperrt werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz abgeschlossen und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.