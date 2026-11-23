Mit einer mutmaßlichen Holzaxt verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag Zutritt zu einem Elektrofachgeschäft in Fürstenfeld. Innerhalb weniger Minuten stahlen sie mehrere Smartphones und flüchteten.

Gegen 1.20 Uhr am Montag, dem 23. November, schlugen die Täter vermutlich mit einer Holzaxt die Glasscheibe der elektrischen Zugangstür ein. Anschließend drangen sie in das Geschäft ein. Dort gingen die Unbekannten offenbar gezielt vor: Innerhalb von etwa zweieinhalb Minuten stahlen sie eine bislang unbekannte Anzahl an Smartphones.

Fahndung blieb ohne Erfolg

Nach dem Einbruch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer hinter dem Einbruch steckt, ist bislang unklar.