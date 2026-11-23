Der 26-jährige Consta aus Weiz zieht bei der TV-Show „Match in Paradise“ ein. Beim Thema Bodycount nimmt der Steirer kein Blatt vor den Mund und verrät eine überraschende Zahl.

Unter dem Motto „Let’s go crazy“ zieht Consta in die griechische Villa des ATV-Datingformats ein. Für den gebürtigen Weizer ist es eine Premiere: Bisher war er noch nie in einem Dating-Format im Fernsehen zu sehen. Beruflich ist der 26-Jährige in der Musikbranche tätig und arbeitet als Musiker sowie angehender Sound Engineer. Auch auf Social Media hat sich Consta bereits eine Reichweite aufgebaut. Mit seinen „Free Hugs“-Videos aus Graz, in denen er fremde Menschen umarmt und positive Energie verbreitet, erreicht er regelmäßig tausende Menschen auf TikTok, Instagram, YouTube und Twitch.

Steirer verrät Bodycount: „Ob man darauf stolz sein soll?“

Im Format zeigt sich der Steirer selbstbewusst und gesprächig. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht offen über seine Dating-Erfahrungen. Seine eigene Art beschreibt er durchaus selbstkritisch: „Die schlechte Seite an mir ist vermutlich, dass ich halt gerne mitteilen möchte und oft bin ich halt wie ein Wasserfall und das kann halt anstrengend sein“, erzählt er. Auch beim Thema bisherige Beziehungen und körperliche Erfahrungen zeigt sich Consta offen. Auf seinen sogenannten Bodycount angesprochen, meint er zunächst, nicht gerne damit zu prahlen. Schließlich verrät er aber doch eine Zahl: „Ich glaub es ist in etwa bei 200.“ Ob man darauf stolz sein solle, wisse er nicht, fügt der 26-Jährige hinzu. „Aber es ist wie es ist.“

Ab 14. Dezember auf ATV und Joyn

Mit seiner offenen und selbstbewussten Art möchte Consta nun auch die Single-Ladies in der Villa überzeugen. Ob er dort tatsächlich die große Liebe findet, wird sich im Laufe der Staffel zeigen. Die erste Folge von „Match in Paradise“ läuft am 14. Dezember 2026 auf ATV und kostenlos auf Joyn. Danach erscheint jeden Montag eine neue Folge.