Rund 1.000 Frauen in der Steiermark leben mit den Folgen weiblicher Genitalverstümmelung, mehr als 200 Mädchen gelten als potenziell gefährdet. Im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ macht das RK auf Hilfe aufmerksam.

Gewalt gegen Frauen hat viele Formen – eine davon ist Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C), die weibliche Genitalverstümmelung beziehungsweise Beschneidung. Auch in der Steiermark ist das Thema präsent. Das Rote Kreuz Steiermark macht im Rahmen der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ auf die Situation betroffener und gefährdeter Mädchen und Frauen sowie auf bestehende Unterstützungsangebote aufmerksam. „Gewalt gegen Frauen gedeiht im Schweigen und in der Tabuisierung. Im Rahmen der ‚16 Tage gegen Gewalt an Frauen‘ ist es uns deshalb wichtig, sichtbar zu machen, wie vielfältig die Formen von Gewalt an Frauen sind – weltweit und auch direkt vor unserer Haustür“, betont Sabine Hutter-Wurzer von der FGM/C-Koordinationsstelle des Roten Kreuzes Steiermark.

Rund 1.000 Frauen in der Steiermark betroffen

Unter FGM/C versteht man die teilweise oder vollständige Entfernung beziehungsweise Verletzung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane ohne medizinische Notwendigkeit. Weltweit sind mehr als 230 Millionen Frauen und Mädchen betroffen, in Österreich rund 11.000. In der Steiermark leben etwa 1.000 Frauen mit den Folgen, mehr als 200 Mädchen gelten als potenziell gefährdet. Die gesundheitlichen Auswirkungen können schwerwiegend sein. Sie reichen von chronischen Schmerzen und Infektionen über Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt bis hin zu Traumafolgestörungen und psychischen Belastungen. In Österreich ist weibliche Genitalverstümmelung als schwere Körperverletzung strafbar – auch dann, wenn der Eingriff im Ausland vorgenommen wird.

Beratung, Begleitung und Schulungen

Das Rote Kreuz Steiermark ist seit 2022 Teil der österreichweiten FGM/C-Koordinationsstelle und engagiert sich in der Aufklärung, Sensibilisierung und Begleitung Betroffener. Zu den Angeboten zählen kostenlose Beratungen für betroffene und gefährdete Frauen und Mädchen sowie für Angehörige und Fachkräfte. Darüber hinaus werden Workshops für Communities und Schulungen für Berufsgruppen angeboten, die im Alltag mit Betroffenen oder gefährdeten Mädchen in Kontakt kommen können. Wie stark diese Angebote in Anspruch genommen werden, zeigen die aktuellen Zahlen: Von Jänner bis November 2026 wurden mehr als 50 Frauen aus Prävalenzländern laufend begleitet. Insgesamt fanden mehr als 450 persönliche und telefonische Beratungen sowie Begleitungen statt. Zusätzlich nahmen 169 Fachkräfte und Fachkräfte in Ausbildung an Schulungen teil. Mit rund 35 Organisationen, Institutionen und Vereinen besteht ein regelmäßiger fachlicher Austausch.

Vernetzung soll Prävention stärken

Zuletzt fand dazu ein steiermarkweites Vernetzungstreffen in der Rotkreuz-Landeszentrale statt. Fachkräfte und Institutionen tauschten sich über bestehende Unterstützungsstrukturen aus und arbeiteten daran, die Zusammenarbeit zwischen Gesundheits-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen weiter auszubauen. Im Mittelpunkt standen die Sensibilisierung von Berufsgruppen mit direktem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, die Stärkung der Präventionsarbeit sowie die Einbindung betroffener Communities. Ziel ist es, gefährdete Mädchen möglichst früh zu erreichen und Betroffenen rasch Hilfe zu ermöglichen. „Es braucht Aufklärung, Sensibilisierung und vor allem den Mut, hinzusehen und hinzuhören. Jedes Mädchen und jede Frau hat das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, denn der Schutz vor Gewalt ist ein grundlegendes Menschenrecht“, betont Hutter-Wurzer.

Hilfe für Betroffene und Gefährdete

Betroffene Frauen und Mädchen, Angehörige sowie Fachkräfte können sich an das österreichweite Infotelefon der FGM/C-Koordinationsstelle wenden. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich unter +43 1 267 7 267 erreichbar. Die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ finden von 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, statt. Unter dem Motto „Orange the World“ setzen Organisationen und Institutionen weltweit Zeichen für Prävention, Schutz und die Rechte von Frauen und Mädchen.