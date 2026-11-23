Nach dem Feuer in einem Entsorgungsunternehmen in Hartberg steht die vermutliche Ursache fest: Gelagerte Asche dürfte sich selbst entzündet haben. Der Schaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

Nach dem Brand in einem Entsorgungsunternehmen in Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) liegen nun erste Ergebnisse der Brandursachenermittlung vor. Wie die Polizei am Montag mitteilte, dürfte gelagerte Asche das Feuer ausgelöst haben. Der entstandene Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Das Feuer war am Sonntagabend, 22. November, kurz vor 20 Uhr in einer Lagerhalle des Unternehmens ausgebrochen. Ein Anrainer bemerkte die Flammen und verständigte die Einsatzkräfte. Insgesamt 62 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen rückten aus. Bereits gegen 20.30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand. 5 Minuten berichtete: Flammen in Entsorgungsbetrieb: Großaufgebot an Feuerwehrleuten in Hartberg.

Selbstentzündung dürfte Feuer ausgelöst haben

Ein Brandermittler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld untersuchte anschließend die Ursache. Dabei stellte sich heraus, dass sich mit großer Wahrscheinlichkeit gelagerte Asche selbst entzündet haben dürfte. Der dadurch entstandene Funkenflug soll schließlich den Brand ausgelöst haben. Die Flammen griffen auch auf Teile der verzinkten Blechdachkonstruktion über, auf der sich eine Photovoltaikanlage befindet. Hinweise auf eine andere Brandursache gibt es laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.