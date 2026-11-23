Wer in der Vorweihnachtszeit mit dem Auto zum Adventmarkt oder Weihnachtseinkauf fährt, sollte bei Kundenparkplätzen genau aufpassen. Der AK-Konsumentenschutz warnt vor Vertragsstrafen und gibt Tipps, wie man diese vermeidet.

In der Vorweihnachtszeit sind viele Menschen mit dem Auto unterwegs, um Adventmärkte zu besuchen oder Geschenke zu besorgen. Wer dafür einen Kundenparkplatz nutzt, sollte allerdings die geltenden Parkregeln genau beachten. Denn immer mehr Unternehmen kontrollieren ihre Parkflächen und ahnden Verstöße. „Diese Bedingungen gelten grundsätzlich schon mit dem Befahren des Parkplatzes. Wer hineinfährt, erkennt sie also automatisch an“, erklärt AK-Konsumentenschützerin Selin Celikel. Welche Regeln gelten, ist üblicherweise auf Hinweisschildern direkt vor Ort angeführt.

Höchstparkdauer kann zur Kostenfalle werden

Besonders wichtig ist ein Blick auf die erlaubte Parkdauer. Wird diese überschritten, etwa weil der Bummel über den Adventmarkt länger dauert als geplant, können Vertragsstrafen oder zusätzliche Parkgebühren anfallen. Eine solche Regelung ist laut AK grundsätzlich rechtlich zulässig, wenn die Bedingungen klar und deutlich gekennzeichnet sind. Vorsicht ist auch außerhalb der Öffnungszeiten geboten: Kontrollen können ebenso dann stattfinden. Viele Unternehmen setzen dafür bereits Videokameras und automatische Kennzeichenerfassung ein. Im Extremfall kann laut AK sogar ein Wendemanöver auf einem Kundenparkplatz eine Strafe nach sich ziehen.

So lassen sich Strafen vermeiden

Der AK-Konsumentenschutz empfiehlt daher, die Beschilderung vor dem Parken aufmerksam zu lesen und die angegebene Höchstparkdauer einzuhalten. Wer mehr Zeit benötigt, sollte rechtzeitig beim Unternehmen nachfragen, ob eine Verlängerung möglich ist. Außerdem ist es ratsam, Rechnungen, Kassenbons oder andere Nachweise über den Aufenthalt beziehungsweise den Einkauf aufzubewahren. Diese können bei möglichen Missverständnissen oder späteren Rückfragen hilfreich sein. „Darüber hinaus ist es ratsam, Rechnungen, Kassenbons oder sonstige Nachweise über den Aufenthalt beziehungsweise Einkauf auf dem betreffenden Parkareal aufzubewahren“, so Celikel.