Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates der KAGes: In seiner heutigen Sitzung am Montag, dem 23. November 2026, wählte das elfköpfige Kontrollgremium Petra Schachner-Kröll zur neuen Vorsitzenden. Die gebürtige Öblarnerin folgt damit auf Peter Umundum und übernimmt als erste Frau diese Funktion beim steirischen Spitalsträger.

Ausgewiesene Wirtschaftsexpertin übernimmt Vorsitz

Schachner-Kröll studierte Betriebswirtschaftslehre in Graz, ist seit 1999 beruflich tätig und legte 2003 die Steuerberaterprüfung sowie 2007 die Wirtschaftsprüferprüfung ab. Gemeinsam mit einer Partnerin ist sie Eigentümerin der Grazer Kanzlei Schachner & Partner und als allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige tätig. Dem KAGes-Aufsichtsrat gehört sie bereits an, zudem sitzt sie im Aufsichtsrat der Styria Media Group AG. Nach ihrer Wahl betonte die neue Vorsitzende die Bedeutung von wirtschaftlicher Stabilität für den Spitalsträger: „Mir ist es ein besonderes Anliegen, die wirtschaftliche Stabilität und die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens zu begleiten. Dabei geht es darum, vorhandene Ressourcen bestmöglich einzusetzen, klare wirtschaftliche Rahmenbedingungen sicherzustellen und gleichzeitig die besonderen Anforderungen eines öffentlichen Gesundheitsunternehmens im Blick zu behalten.“

Zustimmung aus der Landespolitik

Glückwünsche zur Wahl kamen auch aus der steirischen Landespolitik. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) verwies auf die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitssystem: „Wir müssen unsere Strukturen effizienter gestalten, Innovationen vorantreiben und dabei sicherstellen, dass die Versorgung der Patienten im Mittelpunkt steht. Mit Petra Schachner-Kröll übernimmt eine ausgewiesene Wirtschaftsexpertin den Vorsitz des Aufsichtsrats, die das notwendige Know-how für diese Aufgabe mitbringt.“ Auch FPÖ-Klubobmann Marco Triller gratulierte: „Mit ihr übernimmt eine erfahrene Wirtschaftsexpertin Verantwortung für eines der größten Unternehmen unseres Landes, und genau diese Kompetenz ist jetzt gefragt. Die Steirer müssen sich darauf verlassen können, dass jeder Euro im Gesundheitssystem dort ankommt, wo er hingehört.“