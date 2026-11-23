Im vorigen Schuljahr zeigte die Volksschule Edelsbach bei Feldbach vor, wie es geht: Mit ihrem öffentlich zugänglichen Naschgarten samt Himbeeren, Ribiseln und Minze holte sie den Landessieg in der Steiermark beim ersten SPAR-Vielfaltspreis. Nach 36 Einreichungen aus ganz Österreich bei der Premiere startet der Ideenwettbewerb im Schuljahr 2026/27 nun in die nächste Runde.

Kreative Projekte für zweite bis vierte Schulstufe gesucht

Empfohlen wird die Teilnahme besonders für die zweite bis vierte Schulstufe, einreichen können sowohl einzelne Volksschulklassen als auch ganze Schulgemeinschaften bis einschließlich 15. Jänner 2027. Erlaubt sind vielfältige Ansätze von Schulgärten und Kräuterbeeten über Beobachtungen heimischer Tier- und Pflanzenarten bis hin zu Kunst-, Musik- oder Forschungsprojekten. Wichtig ist ein Bezug zu Pflanzen, Bienen oder Ernährung sowie die Umsetzbarkeit am Schulstandort. Auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr begrüßt die Initiative, die vom Bildungsministerium ideell unterstützt wird: „Zeitgemäße Bildung bedeutet, Kinder dazu zu befähigen, ihre Umwelt zu verstehen und aktiv mitzugestalten. Projekte wie der SPAR-Vielfaltspreis verbinden Wissen, Kreativität und praktisches Lernen und leisten damit einen wertvollen Beitrag für die Bildung an unseren Volksschulen.“

©BKA / Andy Wenzel Bildungsminister Christoph Wiederkehr unterstützt die zweite Runde des SPAR-Vielfaltspreises für Volksschulen.

1.000 Euro Budget und Workshop mit Sternekoch Paul Ivić

Im Frühjahr 2027 wählt der SPAR-Bienenrat, ein Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis, die beste Einreichung pro Bundesland aus. Jede Gewinnerklasse oder Gewinnerschule erhält ein Umsetzungsbudget von 1.000 Euro. Zusätzlich winkt erneut ein Schul-Workshop mit dem vegetarischen Sternekoch Paul Ivić. Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und Südburgenland, freut sich bereits auf die neuen Ideen aus den Schulen: „Die Projektideen aus dem Vorjahr haben mich wirklich begeistert. Es ist beeindruckend, mit wie viel Kreativität und Engagement die Lehrpersonen ans Werk gegangen sind. Und die Kinder waren mit vollem Einsatz dabei, wie an der Volksschule Edelsbach, die den Vielfaltspreis für die Steiermark gewonnen hat. Dort haben die Kinder einen Naschgarten geschaffen, an dem sich auch die Menschen im Ort erfreuen können. Ich bin schon sehr gespannt, mit welchen Ideen uns die Volksschulen heuer überraschen.“