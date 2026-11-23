Die steirische Landesregierung hat rund 870.000 Euro für die ersten Grundeinlösen beschlossen. Künftig sollen zwei überlastete Kreisverkehre durch Ampeln ersetzt und ein Abschnitt vierspurig ausgebaut werden.

Auf der stark befahrenen B 76, der Radlpass Straße, in Lannach wird es zunehmend eng: Durchschnittlich 25.400 Kraftfahrzeuge sind dort täglich unterwegs, wodurch sowohl der Internorm-Kreisverkehr als auch der Kreisverkehr bei der Steinhalle überlastet sind. Um die Verkehrssituation zu entschärfen, treibt das Land das geplante Bauvorhaben mit Kreuzungsumbauten und Sanierungsmaßnahmen voran.

870.000 Euro für erste Grundeinlösen beschlossen

Wie Verkehrslandesrätin Claudia Holzer am heutigen Montag, dem 23. November 2026, mitteilte, hat die Landesregierung zuletzt rund 870.000 Euro beschlossen, um erste Übereinkommen mit insgesamt drei Eigentümern abschließen zu können. „Diese Summe deckt auf jeden Fall bereits einen Großteil der geplanten Mittel, die für die Grundeinlösen geplant sind, ab”, so Holzer. Auch mit den weiteren neun privaten und drei öffentlichen Eigentümern befinde man sich in guten Gesprächen, teilweise seien Verträge bereits unterzeichnet worden. Ein eigener Regierungs- und Landtagsbeschluss ist laut Land lediglich bei Grundstücksankäufen über 100.000 Euro erforderlich.

Ampeln statt Kreisverkehre und vierspuriger Ausbau

Konkret sehen die Pläne vor, die beiden überlasteten Kreisverkehre bei Internorm und bei der Steinhalle künftig durch Ampelanlagen zu ersetzen. Projektleiter Gert Gabritsch von der Abteilung 16 (Verkehr und Landeshochbau) nennt weitere Details: „Der Abschnitt zwischen Spar-Markt und der Kreuzung mit der L 340, der Mooskirchner Straße, wird vierspurig ausgebaut. Zudem wird der bestehende Geh- und Radweg im Bereich Toyota Haas verbreitert und bis zur Kainachbrücke verlängert.“ Die Gesamtkosten des Projekts werden aktuell auf elf Millionen Euro geschätzt. Die Einreichplanung ist laut Gabritsch nahezu abgeschlossen, parallel dazu wird bereits die Ausschreibung vorbereitet.