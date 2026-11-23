Nach einer frostigen Nacht zeigt sich der Dienstag in der gesamten Steiermark von seiner sonnigen Seite. Laut GeoSphere Austria scheint die Sonne im ganzen Land ungetrübt, und auch auf den Bergen herrscht beste Fernsicht.

Strahlender Sonnenschein erwartet die Steirerinnen und Steirer am morgigen Dienstag, dem 24. November 2026. Laut Prognose der GeoSphere Austria zeigt sich der Himmel im gesamten Bundesland den ganzen Tag über klar: „Am Dienstag ist es in der ganzen Steiermark von früh bis spät wolkenlos, die Sonne scheint ungetrübt.“ Selbst lokale Frühnebelfelder bleiben demnach rar. Nach einer frostigen Nacht klettern die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 1 bis 6 Grad.

Kaiserwetter und klare Luft auf den Gipfeln

„Zwischenhocheinfluss sorgt am Dienstag in den steirischen Bergen für strahlenden Sonnenschein bei oft wolkenlosem Himmel“, so die Experten der GeoSphere Austria. Durch die klaren und trockenen Luftmassen ist die Fernsicht auf den Gipfeln ausgezeichnet. Während der Wind in der Früh zum Teil noch lebhaft aus Nordwest weht, flaut er im Tagesverlauf spürbar ab. Auf den Bergen bleibt es allerdings weiterhin kalt: „In 2000 m hat es tagsüber zwischen -5 Grad auf der Turrach und -9 Grad auf der Schneealpe.“