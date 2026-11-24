Am Montag, dem 23. November 2026, überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek stellvertretend für den Bundespräsidenten Bundesauszeichnungen und Berufstitel an insgesamt zehn verdiente Persönlichkeiten aus der Steiermark.

Zehn engagierte Steirer wurden am Nachmittag des Montags, dem 23. November 2026, in der Aula der Alten Universität in Graz für ihr langjähriges Wirken geehrt. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte die Auszeichnungen stellvertretend für den Bundespräsidenten im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Klubobmann Lukas Schnitzer, Landtagsabgeordneter Günter Wagner, Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl, Kunstuni-Rektor Georg Schulz, Landesrat außer Dienst Christian Buchmann sowie Landesamtsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Wlattnig.

„Stehen für Einsatzbereitschaft, Kompetenz und Verlässlichkeit“

In seiner Festansprache würdigte der Landeshauptmann den persönlichen Einsatz der Geehrten: „Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich mit großem persönlichen Einsatz für Österreich, insbesondere die Steiermark, und ihre Mitmenschen engagieren, verdienen unsere besondere Anerkennung. Die heute Ausgezeichneten haben in ihren jeweiligen Bereichen, vom Feuerwehrwesen über die ärztliche Versorgung bis hin zur Verkehrsinfrastruktur, Außergewöhnliches geleistet. Sie stehen für Einsatzbereitschaft, Kompetenz und Verlässlichkeit.“

Alle zehn Ausgezeichneten im Überblick Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich: Brandrat außer Dienst Klaus Gehr wurde für seine 50-jährigen Verdienste um das Feuerwehrwesen, unter anderem als langjähriger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg sowie als Experte im Katastrophendienst, ausgezeichnet.

Brandrat außer Dienst wurde für seine 50-jährigen Verdienste um das Feuerwehrwesen, unter anderem als langjähriger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg sowie als Experte im Katastrophendienst, ausgezeichnet. Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich: Oberamtsrat in Ruhe Daniel Kahr erhielt die Ehrung für seinen maßgeblichen Beitrag beim Ausbau der Infrastruktur, der Bildungseinrichtungen sowie der Sport- und Freizeitanlagen in der Marktgemeinde Lannach.

Oberamtsrat in Ruhe erhielt die Ehrung für seinen maßgeblichen Beitrag beim Ausbau der Infrastruktur, der Bildungseinrichtungen sowie der Sport- und Freizeitanlagen in der Marktgemeinde Lannach. Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich: Die beiden Erntereferenten Herigar Strohhäusl und Franz Vorraber wurden für ihre langjährige Mitarbeit an der jährlichen Erntestatistik der „Statistik Austria“ ausgezeichnet.

Die beiden Erntereferenten und wurden für ihre langjährige Mitarbeit an der jährlichen Erntestatistik der „Statistik Austria“ ausgezeichnet. Berufstitel Regierungsrat: Oberamtsrat Gerhard Hartmann , Mitarbeiter in der Abteilung 16 des Landes Steiermark, wurde für seine jahrzehntelangen Verdienste im steirischen Straßen- und Brückenbau geehrt.

Oberamtsrat , Mitarbeiter in der Abteilung 16 des Landes Steiermark, wurde für seine jahrzehntelangen Verdienste im steirischen Straßen- und Brückenbau geehrt. Berufstitel Medizinalrat: Gerhard Kummer erhielt den Titel für seinen Einsatz für das Ärztezentrum und die Primärversorgung in Liezen; Gerhard Schultes wurde für seinen medizinischen Einsatz als Gemeindearzt in Bad Mitterndorf sowie als fast 30 Jahre amtierender Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes ausgezeichnet.

erhielt den Titel für seinen Einsatz für das Ärztezentrum und die Primärversorgung in Liezen; wurde für seinen medizinischen Einsatz als Gemeindearzt in Bad Mitterndorf sowie als fast 30 Jahre amtierender Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes ausgezeichnet. Berufstitel Professor und Professorin: Musikschuldirektor Robert Ederer (Musikschule Ilz, Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker und „Steirische Aufgeiger“), die ehemalige Leiterin des Volkskundemuseums in Graz Roswitha Orac-Stipperger sowie die Solocellistin und Initiatorin der „Spielfelder Kulturtage“ Ruth Straub erhielten den Berufstitel Professor beziehungsweise Professorin.