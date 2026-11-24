Gäste aus dem In- und Ausland, darunter sogar Besucher aus Kalifornien, strömten am vergangenen Samstag in die Südsteiermark: Im Metropol Wies feierte die legendäre Hitparade „Die Großen 10“ gemeinsam mit Moderator Udo Huber ein gefeiertes Comeback im Zeichen des guten Zwecks. Das Publikum tanzte losgelöst wie vor über 30 Jahren, als unter anderem Herbert Grönemeyer in der Kultlocation live zu Gast war. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, das viele genau so empfunden haben“, resümierte Gastgeberin Sabine Ehmann stellvertretend für ihr gesamtes Team.

Die besten Bilder findest du hier:

©Brigitte Polz

Reinerlös finanziert Rollstuhl für Mädchen aus der Südsteiermark

Der Reinerlös des Abends kommt der Aktion LICHT INS DUNKEL zugute und wird konkret für die Mitfinanzierung eines dringend benötigten neuen Rollstuhls für ein Mädchen aus der Südsteiermark verwendet. Auch LICHT INS DUNKEL-Geschäftsführer Mario Thaler zeigte sich erfreut über das Ergebnis und die direkte Hilfe in der Region. Koordinator Gery Richter, der seit über 25 Jahren engagierter Partner der Hilfsaktion ist, hob die rasche Unterstützung hervor: „Hier wird den Menschen und Familien vor allem eines: rasch geholfen. Das erlebe ich seit über einem Vierteljahrhundert in unzähligen gemeinsamen Projekten.“

Emotionale Erinnerungen an Franz und Helene Pilko

Neben der musikalischen Zeitreise in die 1980er- und 1990er-Jahre stand der Abend ganz im Zeichen der Erinnerung an die verstorbenen Metropol-Legenden Franz und Helene Pilko. Ehemalige Mitarbeiter, langjährige Wegbegleiter und Freunde tauschten Anekdoten aus, einige Gäste reisten sogar mit eigens für diesen Abend bedruckten T-Shirts an. „Durch das Ableben von Franz Pilko war die Organisation für alle Beteiligten eine echte Ausnahmesituation und große Herausforderung“, erklärte das Team. „Doch die Gäste haben uns mit ihrer Begeisterung und dem überwältigenden Feedback zu tausend Prozent bestätigt, wie wichtig das Metropol als Ort der Freude für die Menschen ist. Etwas Positives zu tun, hat immer Sinn.“

Nächste Party steigt am 19. Dezember

Der nächste Höhepunkt im Metropol Wies steht bereits fest: Am 19. Dezember 2026 steigt die „Christmas Franz Remember Party Night“, bei der ehemalige DJs und Freunde des Hauses auflegen. Auch Simon Koschar, Frontmann der Band Rising Girl und ehemaliger Nummer-1-Hitparadenstürmer der Austria Top 40, hat sein Kommen an den Turntables zugesagt. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt der Österreichischen Krebshilfe sowie der Pflege von Franz Pilkos letzter Ruhestätte in Wies zugute. Für das Jahr 2027 sind bereits weitere Veranstaltungen geplant.