Früher traf man sich beim Lindenwirt in Wöllmerdorf zum Essen, heute arbeiten dort die Abrissmaschinen. Das bekannte Gasthaus bei Weißkirchen wurde 1993 geschlossen. Jetzt soll das Grundstück einem benachbarten Unternehmen dienen.

Wo einst Gäste zusammensaßen und regionale Spezialitäten serviert wurden, haben mittlerweile die Abbrucharbeiten begonnen. Im Weißkirchner Ortsteil Wöllmerdorf (Bezirk Murtal) verschwindet mit dem ehemaligen Lindenwirt ein Stück Ortsgeschichte. Das Gasthaus an der Straße zwischen Judenburg und Weißkirchen war über Jahrzehnte ein beliebter Treffpunkt. Sogar prominente Persönlichkeiten sollen dort eingekehrt sein. Doch nachdem das Lokal bereits vor mehr als 30 Jahren schließen musste, wird nun auch das Gebäude abgetragen.

Vom beliebten Gasthaus zum verlassenen Gebäude

Viele Menschen aus der Region dürften den Lindenwirt noch kennen. Das Gasthaus war lange für seine Küche und die gemütliche Atmosphäre bekannt. Über mehrere Jahrzehnte wurde es in unterschiedlichen Konstellationen von der Familie Präsent geführt. In den 1970er-Jahren entwickelte sich der Betrieb zu einem Spezialitätenrestaurant. Später übernahmen verschiedene Pächter die Bewirtschaftung. Doch irgendwann blieben die Gäste aus, der letzte Pächter musste schließlich im Jahre 1993 schließen. Seither wurde in dem ehemaligen Gasthaus kein regulärer Gastbetrieb mehr geführt.

Sogar Peter Alexander soll dort eingekehrt sein

Eine Besonderheit des Lindenwirts war seine Bekanntheit über die unmittelbare Umgebung hinaus. Das Lokal verband gehobene Küche mit einem traditionellen Wirtshausambiente. Nach Erzählungen von Zeitzeugen soll auch der österreichische Sänger und Schauspieler Peter Alexander mehrfach zu Gast gewesen sein. Unabhängig bestätigt sind diese Besuche nicht. Viele kannten das ehemalige Gasthaus außerdem unter einem anderen Namen: „12er“. Dieser ging auf die Hausnummer in Wöllmerdorf zurück. Heute erinnert allerdings nur noch wenig an die Zeit, als der Lindenwirt ein gefragtes Ausflugsziel war. Nach mehr als drei Jahrzehnten ohne Gastronomiebetrieb wird nun das Gebäude selbst beseitigt. Die Ortschaft sieht in der neuen Nutzung des Grundstücks eine sinnvolle Entwicklung. Das ehemalige Gasthaus sei zuletzt bereits stark verfallen gewesen. Künftig soll ein benachbartes Unternehmen die frei werdende Fläche für betriebliche Zwecke verwenden.