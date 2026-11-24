52,054 Kilometer in nur einer Stunde. Mit dieser Leistung stellte der steirische Para-Radprofi Franz-Josef „FJ“ Lässer am 6. August 2026 im Schweizer Grenchen einen neuen Weltrekord in der Para-Klasse C5 auf. Gleichzeitig übertraf er den bisherigen österreichischen Stundenrekord. Doch hinter diesen 60 Minuten steckte weit mehr als monatelanges Training. Rückenprobleme, finanzielle Unsicherheiten und die Frage, ob der Rekordversuch überhaupt stattfinden würde, begleiteten den Sportler auf seinem Weg. Filmemacher und GROOX-Agenturchef Jürgen Gruber war mit seiner Kamera dabei. Im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten erzählt er, warum aus einem ursprünglich kleinen Filmprojekt eine einjährige Zusammenarbeit wurde und was die Zuschauer bei der Premiere am 4. Dezember in Graz erwartet.

©GROOX Mit dieser Leistung stellte der steirische Para-Radprofi Franz-Josef „FJ“ Lässer am 6. August 2026 im Schweizer Grenchen einen neuen Weltrekord in der Para-Klasse C5 auf. Filmemacher und GROOX-Agenturchef Jürgen Gruber war mit seiner Kamera dabei.

„Es ist ein echtes Herzensprojekt“

Eigentlich hatte Jürgen Gruber gar nicht vor, Franz-Josef Lässer ein ganzes Jahr lang zu begleiten. Die Zusammenarbeit entstand eher zufällig, nachdem sein Team bereits einen Stundenrekordversuch der Handbikerin Svetlana Moskovich gefilmt hatte. Lässer plante damals ebenfalls einen Rekordversuch in Grenchen und beteiligte sich an den Kosten für die Bahnmiete. Bei einem persönlichen Treffen entstand schließlich die Idee, auch seine Geschichte mit der Kamera festzuhalten. Gruber hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche große Radsportprojekte begleitet, darunter 14 Ausgaben des Race Across America. Nun wollte er seine Erfahrung für ein Projekt einsetzen, hinter dem kein klassischer Auftraggeber stand. „Einfach mal wieder was machen, wo kein Auftraggeber dahinter steht. Wo ich machen kann, was ich will“, erzählt Gruber exklusiv gegenüber 5 Minuten. Aus dem geplanten Filmdreh wurde eine intensive Zusammenarbeit. Gruber und sein Team unterstützten Lässer nicht nur bei den Aufnahmen, sondern auch bei der Organisation, der Betreuung und der Sponsorensuche. „Das ganze Projekt haben wir so gut wie ehrenamtlich gemacht, nur für die Spesen. Es ist ein echtes Herzensprojekt“, erklärt der Filmemacher.

©JACKSCORNER Doch hinter diesen 60 Minuten steckte weit mehr als monatelanges Training. Rückenprobleme, finanzielle Unsicherheiten und die Frage, ob der Rekordversuch überhaupt stattfinden würde.

Rückenprobleme und Zweifel vor dem Weltrekord

Dass Lässer seine Rekordfahrt tatsächlich absolvieren würde, war lange nicht sicher. Rund ein halbes Jahr vor dem entscheidenden Termin machten ihm Rückenprobleme zu schaffen. Zeitweise war unklar, ob sein Körper die extreme Belastung aushalten würde. Hinzu kamen Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Das Crowdfunding entwickelte sich laut Gruber zunächst nur schleppend. Auch die Suche nach geeigneten Sponsoren erforderte viel Zeit. „Viele haben gesagt, er soll es BITTE nicht tun“, erinnert sich Gruber. Der aufwendige Rekordversuch hätte schließlich auch die übrige sportliche Saison beeinträchtigen können. Trotzdem hielt Lässer an seinem Vorhaben fest. Am 6. August folgte der entscheidende Moment: Auf der Radrennbahn in Grenchen legte der Steirer in 60 Minuten insgesamt 52,054 Kilometer zurück. Damit verbesserte er den bisherigen Weltrekord seiner Para-Klasse C5 von 51,471 Kilometern und übertraf zugleich die österreichische Bestmarke von Matthias Brändle, der 2014 auf 51,852 Kilometer gekommen war. Für Gruber ist der Rekord allerdings nur ein Teil der Geschichte. „Ein Stundenrekord verzeiht nichts“, sagt er. Über eine Stunde müsse der Athlet seine Leistung praktisch ohne Unterbrechung abrufen. Dazu komme die monatelange Vorbereitung, in der auch Rückschläge verkraftet werden müssten.

©Lisa Edelsbrunner Dass Lässer seine Rekordfahrt tatsächlich absolvieren würde, war lange nicht sicher. Rund ein halbes Jahr vor dem entscheidenden Termin machten ihm Rückenprobleme zu schaffen.

Was die Kameras festhielten, sieht man sonst nicht

Genau diese weniger sichtbaren Momente sollen in der Dokumentation „Rekord ohne Grenzen“ ihren Platz bekommen. Das Filmteam zeichnete die gesamte Rekordstunde mit mehreren Kameras auf. Während des Films läuft die Rennuhr mit, gleichzeitig springt die Handlung zurück zu entscheidenden Momenten der Vorbereitung. Zu sehen sind Trainingseinheiten, Arzttermine wegen der Rückenprobleme und besondere Studioaufnahmen in extremer Zeitlupe. Sie zeigen die körperliche Anstrengung des Sportlers aus nächster Nähe. Die Dokumentation soll damit nicht nur einen Rekord nacherzählen, sondern verständlich machen, wie viel Arbeit nötig war, damit Lässer überhaupt an der Startlinie stehen konnte. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sichtbarkeit des Parasports. „Ich will keinen Mitleidsfilm machen. Ich will einen Film machen, bei dem man sich denkt: ‚Das ist richtig cool, was der macht‘“, betont Gruber gegenüber 5 Minuten. Er möchte, dass sportliche Leistungen unabhängig von körperlichen Voraussetzungen wahrgenommen werden. Besonders wichtig sei ihm, junge Menschen mit dem Film zu erreichen und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen.

©JACKSCORNER Am Freitag, dem 4. Dezember 2026, kommt die Geschichte von Franz-Josef Lässer im Raiffeisen Sportpark Graz erstmals auf die große Leinwand.

Weltrekord-Film feiert am 4. Dezember Premiere in Graz

Am Freitag, dem 4. Dezember 2026, kommt die Geschichte von Franz-Josef Lässer im Raiffeisen Sportpark Graz erstmals auf die große Leinwand. Für 17 Uhr ist ein umfangreiches Premierenprogramm angekündigt. Neben der Dokumentation stehen Gespräche über Chancengleichheit und die Sichtbarkeit des Parasports auf dem Programm. Auch ein Austausch mit Lässer und dem Filmteam ist geplant. Ein weiterer Programmpunkt ist die Präsentation eines neuen Rades. Nach Angaben von Gruber konnte dafür erst nach neun Absagen ein Sponsor gefunden werden. Außerdem sollen drei großformatige Sportfotografien von Jack Griesbeck versteigert werden. Die Nachfrage ist groß. Wer ausschließlich den Film sehen möchte, hat dazu um 20 Uhr bei einer zweiten Vorführung Gelegenheit. Die Ticketerlöse fließen laut Veranstalter vollständig in Lässers sportliches Projekt mit Blick auf die Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Für Jürgen Gruber geht es an diesem Abend aber nicht nur darum, einen Rekord zu feiern. Er möchte zeigen, was sportlicher Erfolg abseits von Medaillen und Ergebnislisten bedeutet.