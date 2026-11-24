Die Schulden der Steiermark wachsen, die Zinszahlungen steigen und die finanziellen Spielräume werden immer kleiner. Wie 5 Minuten bereits berichtete, könnte der Schuldenstand des Landes bis 2030 auf knapp zwölf Milliarden Euro anwachsen, hier nachzulesen: Steiermark drohen 12 Milliarden Euro Schulden: Misstrauensantrag. Die Prognose hatte zuletzt auch politische Konsequenzen: Die SPÖ kündigte einen Misstrauensantrag gegen die gesamte FPÖ-ÖVP-Landesregierung an, die NEOS signalisierten Unterstützung. Nun kommt eine weitere Warnung hinzu. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hat die finanzielle Situation der Steiermark untersucht und sieht dringenden Reformbedarf. Besonders die Ausgaben für Gesundheit und Soziales bereiten den Experten Sorgen.

WIFO warnt: Steiermark liegt über dem Bundesdurchschnitt

Die Untersuchung wurde im Auftrag der steirischen Landesregierung erstellt und am Montag, dem 23. November, veröffentlicht. Mit der Analyse sollen die finanziellen Herausforderungen des Landes sichtbar gemacht werden. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zu anderen Bundesländern. Bereits 2025 wies die Steiermark unter Einbeziehung von Land und Gemeinden österreichweit die höchste Pro-Kopf-Verschuldung auf. Auch das Haushaltsdefizit pro Einwohner gehörte zu den höchsten im Bundesländervergleich. Besonders kritisch beurteilen die Wirtschaftsforscher die Entwicklung der laufenden Ausgaben. In mehreren Bereichen gibt die Steiermark pro Einwohner mehr aus als andere Bundesländer. Gleichzeitig steigen diese Kosten weiter. „Die Ausgaben in den stark wachsenden Kategorien sind schon hoch“, erklärt WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr gegenüber dem ORF.

Gesundheit und Soziales machen 55 Prozent des Budgets aus

Ein genauer Blick auf das Landesbudget zeigt, wo die größten finanziellen Belastungen liegen. Allein Gesundheit und Soziales beanspruchen laut den aktuellen Berechnungen rund 55 Prozent der Landesausgaben. Dazu gehören unter anderem die Finanzierung von Krankenhäusern, Pflegeleistungen und sozialen Unterstützungsangeboten. WIFO-Ökonom Hans Pitlik sieht die Landespolitik deshalb vor schwierigen Entscheidungen. Einsparungen in diesen Bereichen würden die Bevölkerung unmittelbar betreffen. Gleichzeitig könne sich das Land dauerhaft steigende Ausgaben ohne entsprechende Gegenmaßnahmen nicht leisten. Die Experten weisen darauf hin, dass eine weiter zunehmende Verschuldung auch die Kreditkosten in die Höhe treiben könnte. Dadurch bliebe immer weniger finanzieller Spielraum für andere Aufgaben. Welche konkreten Leistungen verändert oder welche Einsparungen umgesetzt werden sollten, legt die WIFO-Studie allerdings nicht fest.

Bereits 2027 fließen täglich mehr als 500.000 Euro in Zinsen

Besonders deutlich wird die Belastung beim Blick auf die Zinszahlungen. Im kommenden Jahr muss das Land Steiermark voraussichtlich rund 190 Millionen Euro allein für die Zinsen seiner Schulden aufbringen. Das entspricht mehr als einer halben Million Euro täglich. Doch dabei dürfte es nicht bleiben. Nach dem aktuellen Landesfinanzrahmen könnten die jährlichen Zinskosten bis 2030 auf rund 331 Millionen Euro ansteigen. Umgerechnet wären das mehr als 900.000 Euro pro Tag. Parallel dazu wächst die geplante Neuverschuldung. Während für 2027 ein zusätzliches Minus von 594 Millionen Euro vorgesehen ist, rechnet das Land für 2028 mit rund 895 Millionen Euro. 2029 könnte die jährliche Neuverschuldung erstmals die Milliardengrenze überschreiten und 2030 bereits rund 1,12 Milliarden Euro erreichen. Damit müsste die Steiermark im Jahr 2030 rechnerisch rund 881 Euro neue Schulden pro Einwohner aufnehmen. Der gesamte Schuldenstand entspräche dann ungefähr 9.300 Euro je Steirerin und Steirer. Diese Zahlen sind Prognosen. Sie zeigen, wie sich die Landesfinanzen auf Grundlage des aktuellen Finanzrahmens entwickeln könnten, wenn keine ausreichend wirksamen Gegenmaßnahmen gesetzt werden.

Experten sehen dringenden Handlungsbedarf

Für Gabriel Felbermayr ist vor allem die langfristige Entwicklung problematisch. Die Zinsen seien zuletzt deutlich gestiegen. Eine rasche Rückkehr zum niedrigen Zinsniveau früherer Jahre erwartet der WIFO-Chef nicht. Damit droht dem Land ein zusätzliches Problem: Während immer mehr Geld für bestehende Schulden benötigt wird, sinkt der Spielraum für neue Investitionen. Gleichzeitig müsste die Steiermark laut den Wirtschaftsforschern auch finanzielle Reserven für unerwartete Krisen aufbauen. Die neue WIFO-Studie liefert allerdings keinen fertigen Sparplan. Sie zeigt, in welchen Bereichen die größten Belastungen bestehen und welche strukturellen Herausforderungen auf die Landespolitik zukommen. Die Entscheidung, wie das Budget tatsächlich saniert werden soll und welche Maßnahmen der Bevölkerung zugemutet werden können, liegt damit weiterhin bei der Landesregierung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert