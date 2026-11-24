Der Streit um den Schutz der Grazer Altstadt erreicht den Landtag. Die KPÖ konfrontiert Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) mit zwölf Fragen. Dabei geht es um historische Gebäude, Wohnraum und den UNESCO-Welterbestatus der Stadt.

Die geplante Reform des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes sorgt seit Wochen für Diskussionen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, will die steirische FPÖ-ÖVP-Landesregierung Bauverfahren vereinfachen und die bisherige Rolle der Altstadtsachverständigenkommission verändern, hier nachzulesen: Streit um Grazer Altstadt: Sogar UNESCO-Status könnte wackeln. Fachleute sowie Vertreter der Stadt Graz warnen vor einem möglichen Verlust wichtiger Schutzmechanismen. Selbst Auswirkungen auf den UNESCO-Welterbestatus werden befürchtet. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) hat diese Bedenken bislang zurückgewiesen. Nun bekommt der Konflikt eine neue politische Dimension.

Zwölf Fragen direkt an Kunasek

Am heutigen Dienstag, dem 24. November, bringt die steirische KPÖ den umstrittenen Gesetzesentwurf in den Landtag. Mit einer Dringlichen Anfrage wollen Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler und die KPÖ von Landeshauptmann Mario Kunasek konkrete Antworten zu den geplanten Veränderungen erhalten. Insgesamt zwölf Fragen richten sich an den Regierungschef. Auch die Tagesordnung der Landtagssitzung bestätigt die entsprechende Initiative. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Zusammensetzung einer Fachkommission. Die KPÖ kritisiert unter anderem vorgesehene Änderungen bei Gebäudeabbrüchen, beim Schutz historischer Straßenzüge und bei den bisherigen Vorgaben für Wohnflächen in der Innenstadt.

Auch Wohnraum in der Altstadt betroffen?

Ein besonders weitreichender Kritikpunkt betrifft die Nutzung der historischen Innenstadt. Die KPÖ bemängelt, dass eine bisherige Bestimmung für die Altstadtkernzone entfallen soll. Demnach mussten bislang 50 Prozent der Nutzflächen für Wohnzwecke vorgesehen bleiben. Die KPÖ befürchtet, dass sich die Altstadt dadurch langfristig stärker in Richtung touristischer und gewerblicher Nutzung verändern könnte. Die Frage ist also nicht nur, wie historische Gebäude künftig aussehen dürfen, sondern auch, welche Rolle die Innenstadt als Wohnort spielen soll. Zudem verlangt die KPÖ Erklärungen zu möglichen Erleichterungen beim Abbruch schützenswerter Gebäude. Kritisch sieht sie insbesondere den geplanten Wegfall der ausdrücklichen Verpflichtung, rechtswidrig abgebrochene Gebäude in ihrer früheren äußeren Gestalt wiederzuerrichten.

Weniger Einfluss für unabhängige Fachleute

Ein weiterer zentraler Streitpunkt ist die Altstadtsachverständigenkommission (ASVK). Bislang beurteilt dieses Fachgremium, ob Bauvorhaben mit dem historischen Erscheinungsbild der Grazer Altstadt vereinbar sind. Nach den Reformplänen soll die Kommission verkleinert werden und einen Teil ihrer bisherigen Aufgaben verlieren. Anstelle ihrer Gutachten sollen in Bauverfahren verstärkt einzelne Altstadtsachverständige eingesetzt werden. Diesen Systemwechsel hat das Land selbst angekündigt. Die KPÖ will deshalb von Kunasek unter anderem wissen, weshalb die Landesregierung den Vorsitz der Kommission künftig selbst bestimmen möchte und warum deren bisherige Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt werden sollen. Auch die Kammer der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker hat bereits Bedenken geäußert. Sie fordert, dass wesentliche Eingriffe in die historische Altstadt weiterhin verpflichtend von einem unabhängigen, fachübergreifenden Gremium beurteilt werden.

Was bedeutet das für das UNESCO-Welterbe?

Besonders heikel bleibt die internationale Bedeutung der Grazer Altstadt. Seit 1999 gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die KPÖ fragt den Landeshauptmann deshalb ausdrücklich, wie er die befürchteten Auswirkungen der Reform auf diesen Status rechtfertigt. Eine Aberkennung des Welterbestatus steht derzeit allerdings nicht fest. Die Kritik richtet sich gegen mögliche langfristige Folgen, falls wesentliche Schutzbestimmungen gelockert werden. Während die Landesregierung mit kürzeren Verfahren und weniger bürokratischem Aufwand argumentiert, verlangen Kritiker verbindliche Garantien für den Erhalt der historischen Bausubstanz.