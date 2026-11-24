Schnee bis ins Grazer Stadtgebiet, bis zu 15 Zentimeter im Westen: Ein Italientief sorgt am Donnerstag für einen Wintereinbruch. GeoSphere Austria-Meteorologe Christian Pehsl erklärt 5 Minuten, welche Regionen betroffen sind.

Der Winter legt in der Steiermark noch einmal kräftig nach. Und diesmal könnte es selbst in Graz richtig weiß werden. Wie GeoSphere-Meteorologe Christian Pehsl im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten erklärt, steuert ein Italientief auf Österreich zu. Es bringt am Donnerstag, dem 26. November, verbreitet Schneefall bis in tiefe Lagen. Besonders interessant: Während in der West- und Südoststeiermark einiges an Neuschnee zusammenkommen könnte, wird ausgerechnet im Ennstal deutlich weniger erwartet.

Italientief bringt Schnee bis nach Graz

Noch zeigt sich der Winter von seiner ruhigeren Seite. Der Dienstag verläuft laut Pehsl weitgehend trocken, doch bereits am Mittwoch ändert sich das Wetter. „Viele Wolken ziehen auf, die Sonne macht sich rar. Tagsüber bleibt es allerdings noch überwiegend niederschlagsfrei.“ Die eigentliche Wetteränderung folgt in der Nacht auf Donnerstag. Ein kräftiges Tiefdruckgebiet zieht von Italien heran und erfasst zunächst Kärnten. Anschließend breitet sich der Schneefall über die Steiermark aus und erreicht schließlich auch weiter nördlich gelegene Regionen. Der Donnerstag wird laut Pehsl ein ausgesprochen trüber und winterlicher Tag. Dabei rechnet der Meteorologe mit verbreitetem Schneefall, der keineswegs nur auf die Berge beschränkt bleibt. Auch im Grazer Stadtgebiet könnten die Flocken fallen. Die öffentliche Wetterprognose von GeoSphere Austria bestätigt die winterlichen Aussichten für die zweite Wochenhälfte.

Bis zu 15 Zentimeter: Diese Regionen trifft es besonders

Wie viel Schnee tatsächlich zusammenkommt, unterscheidet sich regional deutlich. Pehsl erwartet in der Steiermark verbreitet etwa fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee. Die größten Mengen könnten dabei in der Ost-, Süd-Weststeiermark fallen. Vor allem in den Bezirken Voitsberg und Deutschlandsberg hält der Wetterexperte rund 15 Zentimeter für möglich. Auch die Südoststeiermark dürfte sich am Donnerstag besonders winterlich präsentieren. Überraschend ist hingegen die Prognose für das Ennstal. Obwohl die Region mitten in den Alpen liegt und für ihre schneereichen Winter bekannt ist, werden dort diesmal vergleichsweise geringe Neuschneemengen erwartet. Pehsl rechnet mit etwa fünf Zentimetern. Damit könnte in Teilen der Weststeiermark rund dreimal so viel Schnee fallen wie im Ennstal. Die genannten Mengen sind Prognosen und keine garantierten Schneehöhen. Wie viel tatsächlich liegen bleibt, hängt auch vom genauen Verlauf des Italientiefs und den örtlichen Temperaturen ab.

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Auch auf den Straßen könnte es Probleme geben

Der angekündigte Schneefall könnte regional auch den Verkehr beeinträchtigen. Besonders dort, wo innerhalb kurzer Zeit mehrere Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, sind winterliche Fahrbahnverhältnisse möglich. Autofahrer sollten sich deshalb vor allem am Donnerstag auf Schnee und stellenweise rutschige Straßen einstellen. Das gilt nicht nur für höher gelegene Strecken, sondern möglicherweise auch für tiefer gelegene Straßen in der West- und Südoststeiermark sowie im Großraum Graz.

Wie wird das erste Adventwochenende?

Die gute Nachricht für alle, die sich nach etwas Sonnenschein sehnen: Die besonders trübe Wetterphase dürfte nicht lange anhalten. Bereits nach dem Donnerstag rechnet Pehsl mit einer raschen Wetterbesserung. Von Freitag bis Sonntag bleibt es zwar winterlich kalt, dafür steigen die Chancen auf sonnige Abschnitte. Auch die Wetterprognosen für das kommende Wochenende zeigen wieder freundlichere Phasen. Wer sich also auf einen winterlichen ersten Advent freut, hat heuer durchaus gute Chancen. Ob der Schnee bis zum Wochenende überall liegen bleibt, lässt sich derzeit allerdings noch nicht sicher sagen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 10:08 Uhr aktualisiert