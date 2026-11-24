Wer in den vergangenen Wochen einen Urlaub gebucht hat, sollte derzeit besonders aufmerksam sein. In der Steiermark häufen sich laut Polizei Anzeigen wegen betrügerischer Nachrichten, die auf den ersten Blick wie echte Mitteilungen von Hotels oder Reiseanbietern aussehen. Das Gefährliche daran: Die unbekannten Täter kennen offenbar nicht nur die Kontaktdaten ihrer Opfer, sondern auch konkrete Informationen zu deren Buchungen. Damit versuchen sie, an Kreditkartendaten, Passwörter und letztlich an das Geld der Betroffenen zu gelangen.

Betrüger wissen, wann und wo der Urlaub geplant ist

Eine Nachricht vom vermeintlich gebuchten Hotel, darin der richtige Name und sogar Informationen zum geplanten Aufenthalt: Was zunächst seriös wirkt, kann Teil einer gezielten Betrugsmasche sein. Die Kriminellen verschicken derzeit gefälschte E-Mails, SMS und WhatsApp-Nachrichten, in denen sie beispielsweise zur erneuten Eingabe von Zahlungsdaten auffordern. Dass die Betrüger über derart genaue Informationen verfügen, dürfte mit Sicherheitsvorfällen in der Tourismusbranche zusammenhängen. Bereits Ende Oktober wurde bekannt, dass Buchungsdaten von Gästen steirischer Tourismusverbände unbefugt abgerufen worden waren. Betroffen waren unter anderem Namen, Kontaktdaten und Reisedaten. Nach damaligen Angaben waren Kreditkarten- und Bankdaten nicht darunter. Die Polizei geht davon aus, dass die aktuell verwendeten Buchungsinformationen aus Datenlecks der vergangenen Wochen stammen könnten.

Ein falscher Link kann teuer werden

Die Täter nutzen die erbeuteten Informationen, um möglichst glaubwürdige Nachrichten zu verfassen. Darin wird häufig der Eindruck erweckt, dass noch eine Zahlung ausständig sei oder Kreditkartendaten zur Bestätigung der Reservierung erneut eingegeben werden müssten. Ein mitgeschickter Link führt jedoch nicht zur tatsächlichen Unterkunft, sondern auf eine gefälschte Internetseite. Dort sollen die Opfer ihre Zahlungs- oder Zugangsdaten preisgeben. Mit diesen Informationen können die Betrüger anschließend versuchen, unberechtigte Zahlungen auszulösen oder auf Konten zuzugreifen. Besonders wichtig: Auch wenn sämtliche Angaben zur Hotelbuchung stimmen, ist das kein Beweis dafür, dass die Nachricht tatsächlich vom Hotel stammt. Genau davor warnen die Ermittler.

Polizei erklärt, wie man sich schützen kann

Wer eine unerwartete Zahlungsaufforderung zu einer bestehenden Hotelbuchung erhält, sollte keinesfalls vorschnell reagieren. Besonders bei Nachrichten, die eine rasche Überweisung verlangen oder zur erneuten Eingabe von Kreditkartendaten auffordern, ist Vorsicht geboten. Die Polizei empfiehlt, verdächtige Links nicht anzuklicken. Stattdessen sollten Betroffene die offizielle Webseite des Hotels oder Buchungsportals selbst im Browser aufrufen. Im Zweifelsfall hilft ein direkter Anruf bei der Unterkunft über eine bekannte Telefonnummer. Auch das Bundeskriminalamt empfiehlt dieses Vorgehen zum Schutz vor Phishing. Wer seine Kreditkartendaten bereits auf einer verdächtigen Webseite eingegeben hat, sollte umgehend die Bank kontaktieren und die betroffene Karte sperren lassen. Wurden Passwörter weitergegeben, sollten diese ebenfalls unverzüglich geändert werden. Die Polizei rät außerdem dazu, Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion zu erstatten. Besonders aufmerksam sollten derzeit auch jene Urlauber sein, die in den kommenden Wochen verreisen möchten. Denn die Betrugsnachrichten können sich auf tatsächlich bevorstehende Aufenthalte beziehen. Ein kurzer Kontrollanruf beim Hotel kann verhindern, dass aus der Vorfreude auf den Urlaub ein finanzieller Schaden wird.