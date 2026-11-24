Bei Krampusläufen kam es zuletzt zu Verletzten und Auseinandersetzungen. Nun meldet sich ein Verein aus Lebring zu Wort. Die „Devils“ fordern Respekt, von Krampusläufern ebenso wie von Besuchern. Und sie ziehen eine klare Grenze.

Schaurige Masken, schwere Glocken und traditionelle Rutenschläge gehören für viele zur Krampuszeit. Doch nach mehreren gewaltsamen Zwischenfällen bei Brauchtumsveranstaltungen wird auch innerhalb der Szene Kritik laut. Der steirische Krampusverein „The Devils Lebring“ will nicht länger hinnehmen, dass die Tradition zunehmend mit Ausschreitungen und Verletzungen in Verbindung gebracht wird. In einer Stellungnahme an 5 Minuten richtet sich der Verein deshalb mit deutlichen Worten an Krampusgruppen und Besucher gleichermaßen. Die Botschaft: „Brauchtum soll gelebt werden, Gewalt hat dabei keinen Platz“.

©The Devils Lebring Die Botschaft: „Brauchtum soll gelebt werden, Gewalt hat dabei keinen Platz“.

„Hat mit unserem Brauchtum nichts zu tun“

Anlass für den Appell sind unter anderem die jüngsten Vorfälle bei Krampusläufen in Österreich. In Ansfelden (Oberösterreich) wurde eine Veranstaltung Mitte November nach mehreren Auseinandersetzungen vorzeitig abgebrochen, 5 Minuten hat berichtet: Steine auf Krampusse geworfen: Lauf musste abgebrochen werden. Drei Menschen wurden verletzt. Auch in Schörfling am Attersee kam es im Umfeld eines Krampuslaufes zu gewaltsamen Zwischenfällen, bei denen unter anderem Polizeibeamte verletzt wurden. Für die Mitglieder von „The Devils Lebring“ sind solche Ereignisse besonders ärgerlich.

©The Devils Lebring „Wir stehen für Brauchtum und Tradition. Ein Krampus hat eine Rute, und diese darf und soll im Rahmen der geltenden Regeln auch eingesetzt werden“, erklärt der Verein gegenüber 5 Minuten.

„Im Rahmen geltenden Regeln“

Der Verein besteht seit 2015 und ist unter der Leitung von Obmann Markus Lechmann bei Veranstaltungen in Österreich, Deutschland und Italien vertreten. Nun möchte die Gruppe auch auf die Verantwortung der Brauchtumsträger aufmerksam machen. „Wir stehen für Brauchtum und Tradition. Ein Krampus hat eine Rute, und diese darf und soll im Rahmen der geltenden Regeln auch eingesetzt werden“, erklärt der Verein gegenüber 5 Minuten. Allerdings müsse jedem Teilnehmer bewusst sein, wo die Grenzen liegen. „Hartes und unkontrolliertes Zuschlagen, das zu schweren Verletzungen führt, hat mit unserem Brauchtum nichts zu tun“, stellt die Gruppe unmissverständlich klar.

Auch Besucher sollen Grenzen respektieren

Die Kritik richtet sich allerdings nicht ausschließlich an die Krampusläufer. Auch das Verhalten mancher Zuschauer bereitet dem Verein Sorgen. Wer eine Veranstaltung besucht, müsse sich an die geltenden Regeln halten und die Darsteller respektieren. Besonders gefährlich sei es nach Ansicht des Vereins, an den Hörnern der aufwendig gefertigten Masken zu ziehen. Dadurch könnten sich die Läufer schwer verletzen. Hinzu komme, dass viele Mitglieder beträchtliche Summen in ihre handgefertigten Masken, Felle und Ausrüstungen investieren. Mutwillige Beschädigungen seien deshalb ebenso wenig hinzunehmen wie körperliche Übergriffe. Gleichzeitig verweist der Verein auf eigene Kinderzonen und Bereiche ohne Rutenschläge, die es mittlerweile bei zahlreichen Veranstaltungen gibt. Diese sollen Familien und insbesondere Kindern einen geschützten Besuch ermöglichen. Entsprechende Sicherheitsregeln müssten von allen eingehalten werden. Auch die Polizei betont nach den jüngsten Vorfällen, dass strafbare Gewalt bei Brauchtumsveranstaltungen nicht toleriert werde.

©The Devils Lebring Die Kritik richtet sich allerdings nicht ausschließlich an die Krampusläufer. Auch das Verhalten mancher Zuschauer bereitet dem Verein Sorgen.

„Bitte benehmt euch und respektiert einander!“

Besonders wichtig ist den Mitgliedern aus Lebring, dass einzelne gewaltsame Vorfälle nicht das gesamte Krampusbrauchtum überschatten. Schließlich stecken hinter den Auftritten vieler Vereine zahlreiche ehrenamtliche Stunden, aufwendige Vorbereitungen und eine große persönliche Verbundenheit mit der Tradition. Deshalb wenden sich „The Devils Lebring“ nun mit einem gemeinsamen Appell an sämtliche Krampusvereine, Läufer und Besucher: „Bitte benehmt euch und respektiert einander! Wir wollen unsere Tradition weiterleben, pflegen und stärken. Es kann nicht sein, dass das Krampusbrauchtum zunehmend mit Gewalt, Verletzungen und negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht wird.“ Dabei geht es dem Verein nicht darum, die schaurigen Seiten der Tradition abzuschaffen. Vielmehr soll das Krampuslaufen weiterhin ein Brauch sein, bei dem gegenseitiger Respekt selbstverständlich ist. Den Grund für den öffentlichen Aufruf bringt der Verein schließlich selbst auf den Punkt: „Wir möchten als Brauchtumsträger wahrgenommen werden und nicht als Problem!“