Am Flughafen Graz stand plötzlich ein Eurofighter: Wegen dichten Nebels konnte der Kampfjet am Donnerstag nicht in Zeltweg landen und wich nach Graz aus. So blieb die Maschine über Nacht im Freien, bewacht von Bundesheersoldaten.

Ungewöhnlicher Besuch am Flughafen Graz: Ein Eurofighter des österreichischen Bundesheeres musste am Donnerstag, dem 19. November 2026, kurzfristig auf den Flughafen Graz-Thalerhof ausweichen. Eigentlich sollte der Kampfjet zu seinem Heimatstützpunkt nach Zeltweg zurückkehren. Doch dort machte das Wetter dem Piloten einen Strich durch die Rechnung. Wegen extrem schlechter Sicht war eine sichere Landung nicht möglich. Was folgte, war ein ungeplanter Zwischenstopp, der für die Maschine erst am nächsten Vormittag endete.

Kurz darauf verschlechterte sich auch in Graz die Sicht

Die Entscheidung, nach Graz auszuweichen, kam offenbar gerade noch rechtzeitig. Denn nur kurze Zeit nach der Landung verschlechterten sich auch am Flughafen Thalerhof die Sichtverhältnisse erheblich. Wie der Luftfahrtexperte Martin Rosenkranz für Militär Aktuell berichtet, wäre eine sichere Landung dort wenig später ebenfalls nicht mehr möglich gewesen. Für den Piloten bedeutete das zunächst das Ende seines Fluges. Da am Grazer Flughafen keine eigene Bundesheer-Infrastruktur mehr für die Unterbringung der Eurofighter zur Verfügung steht, musste die Maschine unter freiem Himmel abgestellt werden. Soldaten des Bundesheeres bewachten den Kampfjet während der Nacht.

War es eine Notlandung?

Auch wenn eine ungeplante Landung eines Kampfjets zunächst ungewöhnlich klingt, gab es nach Angaben des Fachmagazins keinen technischen Defekt. Der Eurofighter war voll funktionsfähig. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Piloten waren ausschließlich die schlechten Wetterbedingungen in Zeltweg. Es handelte sich somit um eine sogenannte Ausweichlandung. Dabei steuert ein Pilot einen anderen geeigneten Flughafen an, wenn eine Landung am ursprünglich vorgesehenen Ziel nicht möglich ist. Am Freitagvormittag, dem 20. November, hatte sich die Situation schließlich ausreichend gebessert. Kurz nach 10 Uhr konnte der Eurofighter wieder starten und zu seinem Heimatstützpunkt nach Zeltweg zurückkehren.

Graz war einst selbst Militärflugplatz

Dass ein Eurofighter ausgerechnet in Graz einen Zwischenstopp einlegt, hat auch einen historischen Hintergrund. Der Flughafen Graz-Thalerhof war über Jahrzehnte ein wichtiger Standort der österreichischen Militärluftfahrt. Am benachbarten Fliegerhorst Nittner waren unter anderem die Saab-Draken-Abfangjäger stationiert. Im Zuge der Bundesheerreform wurde der Standort jedoch schrittweise aufgegeben. Am 9. Dezember 2013 endete nach 99 Jahren offiziell die militärische Nutzung des Fliegerhorsts. Seither ist Zeltweg der Heimatstützpunkt der österreichischen Eurofighter.