Blaulicht, nackte Haut und eine Schaufel: Die Freiwillige Feuerwehr Markt Ligist im Bezirk Voitsberg hat sich für die Ankündigung ihres Feuerwehrballs etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Die Einsatzfahrzeuge stehen bereit, das Blaulicht blinkt und vier Personen in Feuerwehrhosen stehen vor der Fahrzeughalle. Doch statt zu einem Einsatz auszurücken, legen sie eine kleine Tanzeinlage hin. Mit dem Rücken zur Kamera beginnt das amüsante Video, das die Freiwillige Feuerwehr Markt Ligist auf Facebook veröffentlicht hat. Nach und nach drehen sich die Beteiligten um und lüften das Geheimnis.

Schaufel statt Plakat

Mit den Schildern „Save“, „the“ und „Date!“ wird klar, worum es geht. Besonders praktisch: Auch eine Schaufel und Besen kommen bei der Ankündigung zum Einsatz. Während einer der Florianis bereits mit freiem Oberkörper vor der Kamera steht, trägt sein Kollege zunächst noch die Feuerwehrjacke. Doch das soll sich ändern.

Jacke auf!

Für die Pointe des Videos sorgt nämlich der vierte im Bunde. Kurzerhand öffnet er seine Feuerwehrjacke und präsentiert, was sich darunter verbirgt. Das Datum des Feuerwehrballs steht auf seinem nackten Oberkörper geschrieben. Wer braucht schon ein zusätzliches Werbeplakat, wenn man die Botschaft direkt auf der Haut tragen kann?

Uniform trifft Tracht

So viel Körpereinsatz hat jedenfalls einen guten Grund: Am Samstag, dem 9. Jänner 2027, lädt die Freiwillige Feuerwehr Markt Ligist zu ihrem Ball unter dem Motto „Uniform trifft Tracht“. Gefeiert wird in der Mehrzweckhalle Ligist, los geht es um 20.30 Uhr. „Wir freuen uns auf euch!“, heißt es seitens der Feuerwehr. Und wer sich das Datum nach diesem Video noch immer nicht gemerkt hat, sollte sich den Clip wohl ein zweites Mal anschauen.