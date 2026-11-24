Nach der Insolvenz eines Grazer Traditionsbetriebs gibt es eine wichtige Entscheidung: Die ALL Dachprofile GmbH darf auf eine erfolgreiche Sanierung hoffen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, musste das Unternehmen mit Sitz in Graz-Puntigam Anfang September ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragen, hier nachzulesen: Steirischer Dach-Experte schlittert nach 22 Jahren in die Insolvenz. Damals waren 16 Beschäftigte, darunter vier Lehrlinge, betroffen. Nun haben die Gläubiger einem verbesserten Sanierungsplan zugestimmt. Gleichzeitig zeigen neue Zahlen, in welcher Größenordnung Forderungen gegen das Unternehmen angemeldet wurden.

Fast drei Millionen Euro angemeldet

Am Dienstag, dem 24. November, fand am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz die Sanierungsplantagsatzung statt. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, wurden insgesamt 84 Forderungen in Höhe von 2.926.542 Euro angemeldet. Davon wurden rund 2,51 Millionen Euro anerkannt. Zum Vergleich: Bei der Eröffnung des Verfahrens im September waren zunächst Verbindlichkeiten von rund 919.000 Euro bekannt gegeben worden. Die nunmehr angemeldeten Forderungen liegen deutlich darüber. Allerdings handelt es sich um unterschiedliche Verfahrensstände und Berechnungsgrundlagen, weshalb die Beträge nicht unmittelbar gleichgesetzt werden können.

Gläubiger akzeptieren verbessertes Angebot

Für die weitere Zukunft des Unternehmens war der Dienstag entscheidend. Ursprünglich hatte die ALL Dachprofile GmbH ihren Gläubigern eine Sanierungsquote von 20 Prozent angeboten. Nun wurde das Angebot auf insgesamt 27 Prozent verbessert. Demnach sollen die Gläubiger zunächst fünf Prozent ihrer anerkannten Forderungen als Barquote erhalten. Weitere jeweils vier Prozent sind nach zehn, 14 und 18 Monaten vorgesehen. Die verbleibenden zehn Prozent der Quote sollen innerhalb von 24 Monaten bezahlt werden. Dieser verbesserte Sanierungsplan wurde laut AKV mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen. Damit hat die Grazer Dachfirma eine wichtige Hürde im Insolvenzverfahren genommen. Eine gerichtliche Bestätigung des Sanierungsplans geht aus der aktuellen Mitteilung allerdings noch nicht hervor.

Auftragsprobleme führten in die Insolvenz

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens hatten sich bereits in den ersten Monaten des Jahres 2026 zugespitzt. Laut den ursprünglichen Angaben gegenüber dem AKV kam es unter anderem zu Verzögerungen und Ausfällen bei der Auftragsvergabe in der Steiermark. Während auf den Baustellen zeitweise kaum gearbeitet werden konnte, liefen Personal- und Verwaltungskosten weiter. Zusätzliche Probleme entstanden bei Projekten in Wien und Salzburg. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 2004 zurück, 2012 wurde die heutige Gesellschaft gegründet. Zwischenzeitlich erzielte der auf Spengler- und Dacharbeiten spezialisierte Betrieb Jahresumsätze von bis zu rund acht Millionen Euro. Seit der Eröffnung des Sanierungsverfahrens am 2. September wurde das Unternehmen unter Insolvenzverwaltung weitergeführt. Mit der Zustimmung der Gläubiger besteht nun eine Grundlage für die geplante Sanierung. Ob diese gelingt, hängt insbesondere davon ab, ob die vereinbarten Zahlungen in den kommenden zwei Jahren tatsächlich geleistet werden können.