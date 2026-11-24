Eine aufmerksame Verkäuferin wurde einem mutmaßlichen Ladendieb am Montagabend, dem 23. November, in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zum Verhängnis. Gegen 19 Uhr soll ein 24-Jähriger mehrere elektronische Geräte, darunter Smartwatches und Tablets, aus einem Supermarkt gestohlen haben. Ohne an der Kassa zu bezahlen, verließ er das Geschäft. Doch die Tat blieb nicht unbemerkt: Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei und lieferte eine genaue Beschreibung des Mannes.

Weiterer Diebstahl aufgeklärt

Wie sich herausstellte, war der 24-Jährige offenbar nicht zum ersten Mal auf Diebestour. Beamte der Polizeiinspektion Fürstenfeld konnten ihm einen weiteren Ladendiebstahl vom 17. November nachweisen. Damals hatte er in einem Elektrofachgeschäft zugeschlagen und unter anderem Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörer sowie weitere Elektronikartikel gestohlen. Bei seiner Einvernahme gab der Mann zu, die gestohlenen Geräte anschließend an unbekannte Personen auf der Straße weiterverkauft zu haben. Wie viel Geld er damit erzielte, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Auch die Höhe des Schadens, der durch die beiden Diebstähle entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt. Der 24-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er schließlich in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.